Boxe : Mike Tyson ouvre une boutique de cannabis à Amsterdam

Mike Tyson, légende de la boxe, a inauguré vendredi 1er avril, une boutique de cannabis, à Amsterdam (Pays-Bas).

Consommateur de cannabis, «Iron Mike», qui a lancé son commerce aux États-Unis, vient de s’implanter en Europe. Et c’est à Amsterdam que l’ancien champion du monde des poids lourds de boxe a décidé d’ouvrir une boutique.

Il ne s’agissait pas d’un poisson d’avril. L'inauguration a bien eu lieu ce vendredi et des vidéos de la boutique ont été publiées sur Instagram. L’Américain de 56 ans a ouvert son commerce en Europe et a choisi la capitale néerlandaise, cinq ans après l'acquisition d'une ferme de cannabis en Californie.

L’improbable reconversion de Mike Tyson: l’ancienne légende de la boxe s’est lancée… dans le commerce de cannabis et a ouvert un coffee shop à Amsterdam! (vidéo)





Mike Tyson a ouvert un coffee shop à Amsterdam. VIDÉO pic.twitter.com/eWinkghPHE — Natio-MLaFrance (@Natio_MLaFrance) April 1, 2023

«Ici, les fans peuvent déguster mes produits préférés. Je les ai tous essayés et j’ai hâte de partager avec l’Europe certains de mes produits les plus appréciés», a confié Mike Tyson après l'ouverture de son magasin aux Pays-Bas, où la détention d'une faible quantité de cannabis est autorisée.

Mike Tyson avait récemment confié qu’il payait 40.000 dollars (36.800 euros) de marijuana pour sa consommation personnelle. «J'ai combattu au plus haut niveau pendant plus de 20 ans. Pour calmer les nerfs et soulager la douleur de deux opérations, entre autres, j'ai commencé à en consommer», avait d’ailleurs expliqué le multiple champion du monde.

