NBA : à quoi devrait ressembler le futur tournoi de mi-saison ?

Dès la saison 2023-2024, un tournoi officiel opposant les 30 équipes de la ligue va se dérouler en plein milieu de la saison NBA.

Un champion d'automne en NBA ? C'est ce que laisse imaginer un des points de la nouvelle convention collective (Collective bargaining agreement), signée le 1er avril entre la NBA et le syndicat des joueurs.

Concrètement, chacune des 30 équipes de la NBA continuera à jouer 82 matchs par saison, comme aujourd'hui, mais 4 de ces matchs feront partie d'un tournoi de mi-saison, dont les dates précises restent encore inconnues pour le moment.

Les 8 équipes qui obtiendront les meilleurs résultats lors de ces quatre matchs s'affronteront alors au cours d'une phase finale (quarts, demies et finale) à élimination directe. Seules les deux équipes finalistes joueront alors un match bonus (le 83e de la saison) pour désigner le grand vainqueur. Point important : les statistiques de cette finale ne compteront pas pour le reste de la saison régulière.

Pour l'actuel commissioner (président) de la NBA, Adam Silver, cette annonce est une belle victoire, puisqu'il avait défendu l'idée à plusieurs reprises. L'objectif de cette nouvelle compétition est assez simple, il s'agit de remettre de l'enjeu dans le ventre mou de la très longue saison NBA, quand les Play-offs sont encore loin.

«Des tournois de ce type existent (dans d'autres sports). Mon sentiment est que cela donne aux joueurs un surplus de compétitivité et d'envie de gagner un trophée à part», avait-il déclaré début 2022, même s'il avait admis que la mise en place d'un tel projet était complexe.

Pour motiver les joueurs, outre le trophée, de l'argent sera mis en jeu. Chacun des membres de l'équipe vainqueur repartira avec 500.000 dollars, selon le journaliste spécialisé Shams Sharania.

Prize money for the championship team of the NBA's In-Season Tournament beginning in 2023-24 season: $500,000 per player, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 1, 2023