Formule 1 : Fernando Alonso s’est séparé de sa compagne

Dans la foulée de son nouveau podium au Grand Prix d’Australie, Fernando Alonso a annoncé sa rupture avec sa compagne Andrea Schlager, un an après le début de leur relation.

Sur la piste, tout va bien pour Fernando Alonso. Très bien même. Arrivé chez Aston Martin cette saison, le pilote espagnol a signé un 3e podium en autant de courses avec une nouvelle 3e place décrochée, dimanche, au Grand Prix d’Australie. Dans sa vie privée, c’est en revanche un peu plus compliqué. Dans la foulée de son podium à Melbourne, le double champion du monde (2005, 2006) a annoncé la rupture avec sa compagne Andrea Schlager.

Fernando ALONSO y la periodista Andrea SCHLAGER anuncian la ruptura de su relación.#F1 pic.twitter.com/3q3nRpPwTR — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) April 2, 2023

«Nous voulions vous dire que notre relation de couple est terminée. Nous avons eu la chance de partager un moment fantastique ensemble et il en sera ainsi, mais avec une autre forme d’affection. Comme vous l’avez probablement vu, nous avons travaillé ensemble sur et hors piste sur divers projets pendant cette période, et nous continuerons à le faire avec le plus profond amour et respect l’un pour l’autre. Nous avons pensé qu’il était approprié de partager cela puisque vous avez toujours été là pour nous soutenir. Merci pour cela», ont-ils posté sur leurs réseaux sociaux.

Fernando Alonso et Andrea Schlager avaient officialisé leur relation en mai dernier dans le paddock du Grand Prix de Miami, après plusieurs semaines de rumeurs. Elle aura finalement duré à peine un an. Mais ils vont continuer à se croiser régulièrement, car Andrea Schlager est une journaliste autrichienne, spécialisée dans les sports mécaniques et notamment dans la Formule 1. Elle était d’ailleurs présente, ce week-end, en Australie.