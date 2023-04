PSG : Christophe Galtier va-t-il rester jusqu’à la fin de la saison ?

Christophe Galtier est dans une position encore un peu plus inconfortable après la nouvelle défaite concédée par le PSG, dimanche soir, contre Lyon (0-1). Le 8e revers déjà depuis le début de l’année 2023.

«Je vais me battre jusqu’au bout.» A l’issue de la nouvelle défaite concédée par le PSG, dimanche soir, lors de la venue de l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes (0-1), Christophe Galtier n’avait aucune intention de baisser les bras et d’abandonner le navire. Mais l’entraîneur parisien se trouve dans une situation de plus en plus inconfortable avec ce 8e revers toutes compétitions confondues depuis le début de l’année 2023. Jamais le club de la capitale n’avait perdu autant de rencontres au début d’une année civile depuis 2001. Et ce triste record s’ajoute aux éliminations en 8e de finale de la Coupe de France contre Marseille et de la Ligue des champions face au Bayern Munich.

un crédit plus que limité

Au regard de ces résultats, la question de son maintien en poste se pose, même si Paris occupe toujours la tête de la Ligue 1 avec six points d’avance sur Lens et Marseille. Pour l’heure, aucune décision n’a été prise par la direction parisienne concernant son avenir à court terme, selon L’Equipe, alors qu’il est sous contrat avec le club parisien jusqu’en juin 2024. Il dispose néanmoins d’un crédit plus que limité. Et une nouvelle contre-performance, ce samedi, à Nice pourrait ne pas rester sans conséquence et devrait inciter les dirigeants à bouger.

Surtout avant de recevoir Lens la semaine suivante pour une rencontre qui pourrait s’avérer décisive dans la course au titre de champion. C’est donc une grande partie du futur de Christophe Galtier qui va se jouer en ce début du mois d’avril, aussi bien sur la Côte d’Azur que face aux Lensois. Et même si le PSG parvenait à relever la tête ainsi que qu’à décrocher le 11e titre de champion de France de son histoire au terme de cet exercice, il est loin d’être garanti qu’il sera toujours assis sur le banc parisien la saison prochaine.