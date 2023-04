Football : Chelsea aurait déjà trouvé son nouvel entraîneur

Libre depuis la fin de la Coupe du monde, Luis Enrique aurait pris la direction de Londres pour négocier son arrivée sur le banc de Chelsea, où il succéderait à Graham Potter.

Chelsea tient-il déjà son nouvel entraîneur ? Alors que le nom de Julian Nagelsmann avait été avancé, le club anglais aurait finalement opté pour Luis Enrique. Et sa nomination pourrait intervenir dans les prochaines heures. Libre depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar et l’élimination de l’Espagne en 8e de finale, le technicien ibère aurait pris la direction de Londres, accompagné de son conseiller et ami Ivan de la Pena, pour finaliser son arrivée sur le banc des Blues. Si sa venue venait à se concrétiser, il succéderait à Graham Potter, qui a été remercié ce week-end après une nouvelle défaite concédée à domicile contre Aston Villa (0-2).

des retrouvailles avec le Real Madrid ?

L’ancien coach de Barcelone n’a jamais caché son envie d’entraîner en Premier League. Mais la tâche ne sera pas simple. Seulement 11e du championnat anglais, Chelsea traverse une saison très compliquée, après avoir déjà remercié Thomas Tuchel en tout début de saison. En un peu plus de six mois, Graham Potter n’a jamais réussi à redresser la barre et à donner vie à cette équipe, qui a connu de nombreux changements depuis le rachat de Todd Boehly. Mais les coéquipiers de N’Golo Kanté sont toujours en lice en Ligue des champions.

Et en quarts de finale, les Blues seront opposés au Real Madrid, avec le match aller à Santiago Bernabeu (12 avril) et le retour à Stamford Bridge (18 avril). Une confrontation qui aurait forcément une saveur particulière pour Luis Enrique, qui a évolué au Real Madrid entre 1991 et 1996 avant de partir… au FC Barcelone, où il a pris sa retraite en 2004. Il a ensuite dirigé le club catalan entre 2014 et 2017 remportant deux championnats d’Espagne, trois Coupes du Roi, une Ligue des champions, un Mondial des clubs, une Supercoupe d’Europe et une Supercoupe d’Espagne.