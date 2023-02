Transferts : l’astuce de Chelsea pour contourner le fair-play financier

Avec huit joueurs recrutés pour plus de 300 millions d'euros, Chelsea a animé le mercato hivernal sur la planète football. Mais comment le club londonien a-t-il contourner le fair-play financier ?

S’il n’a pas été en mesure de fournir comme il se doit le contrat signé pour le prêt d’Hakim Ziyech au PSG, le club anglais de Chelsea s’est montré très à l’aise pour recruter huit joueurs à des montants records. De quoi forcément poser la question du fair-play financier.

Seulement 10e de Premier League, les Blues se sont presque refait une équipe complète. Huit joueurs ont atterri à Londres pendant ce mois de janvier : l’Ukrainien Mykhailo Mudryk (70 millions d'euros + 30 millions de bonus), le Portugais João Félix (11 millions d'euros), le Français Benoît Badiashile (37 millions d'euros), Noni Madueke (35 millions d'euros), Malo Gusto (35 millions d'euros), David Datro Fofana (12 millions d'euros), Andrey Santos (12,5 millions d'euros) et pour finir, le désormais plus gros transfert de l'histoire du championnat anglais, Enzo Fernandez (121 millions d'euros).

Au total, ce sont 370 millions d'euros qui ont été dépensés cet hiver venant s’ajouter… aux plus de 300 millions d'euros déjà déboursés cet été. Pour rappel, lâché par l'oligarque russe Roman Abramovich, dans le contexte de guerre en Ukraine, Chelsea est désormais la propriété du milliardaire américain Todd Boehly.

La technique pour contourner le système est simple, Chelsea utilise des contrats longs de 6, 7 ou encore 8 ans comme on a pu le voir avec Madueke (2030), Badiashile (2030) ou Mudryk et Fernandez (2031). Ce qui permet de répartir sur une durée plus longue le paiement des transferts chaque saison.

Sachant que les recettes des ventes sont comptabilisées en une fois l'année de la vente, il est plus facile d'équilibrer ses comptes Ce n’est pas illégal mais la Fifa n'autorise normalement que des contrats d'un maximum de cinq ans, sauf si un accord plus long reste conforme aux lois nationales comme… en Grande-Bretagne. A noter que l'UEFA souhaite fixer une limite de cinq ans pour l’échelonnement des transferts.

Pour rappel, le règlement du fair-play financier instauré par l'UEFA en 2010 indique qu’un club ne peut pas dépenser plus qu'il ne gagne avec une tolérance de 60 millions de pertes sous trois ans si couverts par le propriétaire.