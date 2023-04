NBA : les 5 enjeux majeurs des derniers jours d'une saison complètement folle

Lancé en 2020, le «Play-in Tournament» de NBA verra quatre clubs de chaque conférence se battre pour arracher leur place en playoffs. Chaque victoire et chaque défaite d’ici à dimanche compte. Explications.

Le sprint final avant la course au titre. En 2020, la NBA a lancé le concept du «Play-in Tournament», un mini-tournoi devant permettre de pimenter la fin de saison. Et on peut dire que l’objectif est plus que réussi. En résumé, les six clubs de chaque conférence (Ouest et Est) avec le meilleur bilan sont directement qualifiés pour les playoffs.

Ceux qui sont entre la 7e et la 10e place vont devoir disputer au moins une rencontre supplémentaire pour obtenir leur billet pour les phases finales du championnat. Ainsi, le 7e et le 8e de chaque conférence s’affrontent, et le gagnant obtient directement sa qualification à la 7e place des playoffs. Le perdant doit quant à lui affronter le gagnant du match opposant le 9e et le 10e de sa conférence, et l’emporter pour accrocher la dernière place qualificative.

Aussi, à quelques jours de la conclusion de la saison régulière, les incertitudes sur le classement final sont légion. Et voici les 5 enjeux majeurs à suivre d’ici à dimanche, jour où les derniers matchs seront disputés.

Les Nets tiennent bon – 6 avril

Malgré le fait d’avoir perdu Kevin Durant et Kyrie Irving à la date limite des transferts en février dernier, les Nets de Brooklyn ont réussi à s’accrocher à la 6e place de la conférence Est… jusque-là. Leur victoire la nuit dernière face à Detroit était capitale pour obtenir leur qualification directe pour les playoffs, avec un affrontement à venir face aux Sixers de Philadelphie au premier tour. Un billet qui sera définitivement validé si le Heat de Miami perd cette nuit face à… Philadelphie. Ou le lendemain face à Atlanta. Une victoire des Nets face à Orlando dans la nuit de vendredi à samedi leur permettra également de se qualifier.

Les Nuggets ont des choses à prouver – 6 avril

Premiers de la conférence Ouest, les Nuggets enchaînent les résultats en dents de scie depuis plusieurs semaines. Leur dernière défaite, face aux Rockets de Houston, une des pires équipes de la ligue, n’inspire pas la sérénité du côté des fans. Aussi, ce match face aux Suns de Phoenix – qui comptent dans leur rang Kevin Durant, Devin Booker, et Chris Paul – actuellement 4e de la conférence Ouest, et qui pourraient être leurs adversaires au second tour des playoffs, semble être l’occasion parfaite pour l’équipe de Denver de se rassurer un peu, et confirmer son statut de prétendant au titre.

Les Lakers jouent leur qualification – 7 avril

La défaite des Lakers face aux Clippers la nuit dernière – moins de 24h après une victoire en prolongation face au Jazz d’Utah – a coûté cher à LeBron James et sa bande. Accrocher la 6e place, et éviter le Play-in, est encore à leur portée, mais la victoire est indispensable lors de leurs deux dernières rencontres, face aux Suns et au Jazz, à domicile. Une défaite des Warriors (en déplacement face aux Kings, puis à Portland) – sur lesquels ils possèdent l’avantage du tie-breaker – sera également nécessaire. On notera que LeBron James et Kevin Durant ne s’étaient plus affrontés sur un parquet NBA depuis le match de Noël, le 25 décembre 2018, à l’époque où ce dernier était encore aux Warriors, et que James disputait sa première saison sous le maillot des Lakers.

Les Wolves et les Pelicans se placent – 9 avril

Les Pelicans et les Wolves ne jouent que des matchs à enjeux d’ici à dimanche. La Nouvelle-Orléans affronte les Knicks dans la nuit de vendredi, et Minnesota dimanche. S’ils gagnent les deux matchs, ils sont assurés de finir dans le Top 8 à l’Ouest. Dans le cas où ils termineraient à égalité avec les Lakers ou les Wolves, les Pelicans tomberaient à la 9e place. Pour Minnesota, une victoire face aux Spurs dans la nuit de samedi leur permettra de jouer leur va-tout face aux Pelicans dimanche, avec la possibilité de leur passer devant en cas de victoire. En cas d’égalité avec les Lakers et les Pelicans, Minnesota passerait devant à la faveur du tie-breaker.

Le Thunder contrôle sa destinée – 7 avril

La victoire de Dallas la nuit dernière permet aux Mavericks de Luka Doncic de maintenir un maigre espoir de qualification. Mais le Thunder contrôle sa destinée. Une seule victoire face au Jazz dans la nuit de jeudi à vendredi, ou face aux Grizzlies dimanche, leur donnera l’assurance de participer au Play-in. Ce qui serait une belle réussite pour ce club que peu de monde voyait évoluer à ce niveau de compétition au début de la saison.