Nice-PSG, 30e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Toujours en tête du classement mais sur une série de deux défaites consécutives, le PSG se déplace à Nice, ce samedi (21h), pour la 30e journée de Ligue 1. La rencontre sera à suivre sur les chaînes du groupe Canal+.

Le match de la dernière chance ? C’est un PSG malade et en crise qui se déplace, ce samedi, à Nice pour la 30e journée de Ligue 1. Si le club de la capitale occupe toujours la tête du championnat, avec six points d’avance sur Lens et l’OM, il reste sur deux défaites consécutives concédées à domicile face à Rennes (0-2), avant la trêve internationale, puis Lyon (0-1), le week-end dernier.

Ces résultats, ajoutés aux éliminations en 8e de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions, ont mis Christophe Galtier dans une situation très inconfortable et une nouvelle contre-performance contre son ancienne équipe, qu’il a quittée l’été dernier pour rejoindre Paris, pourrait sceller son sort à la tête de la formation parisienne.

Et ce voyage sur la Côte d’Azur s’annonce périlleux pour Marquinhos et ses coéquipiers. Depuis la nomination de Didier Digard sur le banc niçois à la place de Lucien Favre, début janvier, les Aiglons sont invaincus toutes compétitions confondues et restent sur une série de 14 matchs sans défaite. Et ils ne se priveraient pas d’enfoncer un peu plus Paris, dans l’obligation de se relever avant de recevoir Lens la semaine suivante pour une rencontre décisive dans la course au titre de champion.

Le programme TV

Nice-PSG

30e journée de Ligue 1

Samedi 8 avril

A suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ Sport360 et Canal+ Foot