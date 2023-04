Paris-Roubaix 2023 : parcours, favoris, météo, diffusion TV… Tout savoir sur «l’Enfer du nord»

Rendez-vous incontournable de la saison de vélo, Paris-Roubaix est programmé ce dimanche 9 avril, avec au programme un parcours long de 256,6 kilomètres et 29 secteurs pavés entre Compiègne et l’arrivée sur le vélodrome de Roubaix. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la 120e édition de «l’Enfer du Nord».

Parcours

Le peloton s’élancera de Compiègne pour un parcours long de 256,6 kilomètres jusqu’à l’arrivée sur le vélodrome de Roubaix. Et les coureurs devront franchir pas moins de 29 secteurs pavés pour un total de 54,5 kilomètres, avec au menu notamment le célèbre triptyque composé de la Trouée d'Arenberg, de Mons-en-Pévèle et du Carrefour de l’Arbre, mais aussi le secteur d’Haspres (1.700 mètres), de retour pour la première fois depuis 2004.

Météo

En ce week-end de Pâques, la météo s’annonce particulièrement clémente pour cette 120e édition avec un temps sec et ensoleillé tout au long des 256,6 kilomètres du parcours. Et les températures devraient tourner autour des 15°C, selon les prévisions de Météo-France.

Tenant du titre

Parti en solitaire à moins de 20 kilomètres de l’arrivée, Dylan van Baarle a remporté la 119e édition de la «Reine des classiques», au terme des 257 kilomètres d’une course courue à une allure record. A Roubaix, le Néerlandais a devancé de près de deux minutes le Belge Wout van Aert et le Suisse Stefan Küng pour signer la plus belle victoire de sa carrière. Désormais chez Jumbo-Visma, après avoir quitté Ineos Grenadiers, il va tenter de réaliser le doublé. Ce qui n’a plus été fait depuis Tom Boonen en 2008 et 2009.

derniers vainqueurs

2022 : Dylan van Baarle (Pays-Bas)

2021 : Sonny Colbrelli (Italie)



2020 : Annulé



2019 : Philippe Gilbert (Belgique)



2018 : Peter Sagan (Slovaquie)



2017 : Greg van Avermaet (Belgique)



2016 : Mathew Hayman (Australie)



2015 : John Degenkolb (Allemagne)



2014 : Niki Terpstra (Pays-Bas)



2013 : Fabian Cancellara (Suisse)

Favoris

Vers un duel entre Mathieu van der Poel et Wout van Aert ? Le Néerlandais et le Belge sont les deux grands favoris de «l’Enfer du Nord». Après s’être affrontés pendant l’hiver en cyclo-cross, l’un et l’autre rêvent d’accrocher ce Monument pour la première fois à leur palmarès. Mais ils ne seront pas les seuls à prétendre à la victoire au départ de Compiègne. Stefan Küng, Mads Pedersen ou encore Filippo Ganna sont également de sérieux prétendants, comme le vainqueur sortant Dylan van Baarle.

Français à suivre

Depuis vingt-six ans, la France attend un successeur à Frédéric Guesdon, dernier tricolore vainqueur de la «Reine des Classiques» en 1997. Et s’ils ne font pas partie des favoris, ils sont plusieurs à pouvoir créer la surprise cette année. A commencer par Christophe Laporte. A 30 ans, le Varois est en très grande forme après avoir remporté ses deux premières classiques avec Gand-Wevelgem et A Travers la Flandre. Mais le coureur de la Jumbo-Visma devrait être au service de Wout van Aert, favori à la victoire, et de Dylan van Baarle, vainqueur sortant. Florian Sénéchal ou Anthony Turgis pourraient également déjouer les pronostics.

Diffusion TV

Cette 120e édition sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1 à partir de 10h30. La course sera également retransmise en direct et dans son intégralité sur France 3 (de 10h55 à 11h40 et de 12h55 à 17h55) et sur France 4 (de 11h35 à 12h55).