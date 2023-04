Golf : combien Jon Rahm a-t-il touché après avoir remporté le Masters d’Augusta ?

Vainqueur du Masters d’Augusta, dimanche soir, Jon Rahm s’est vu remettre un chèque record de près de trois millions d’euros, alors que la dotation globale dépassait les 16 millions d’euros.

La mythique veste verte et un joli pactole. Vainqueur du Masters d’Augusta, dimanche soir, John Rahm (28 ans) a touché un très beau chèque. L’Espagnol, qui a retrouvé sa place de numéro 1 mondial, a empoché la somme record de 2,9 millions d’euros promise au vainqueur du premier Grand Chelem de golf de la saison, soit près de 600.000 euros de plus que Scottie Scheffler qui avait triomphé l’année dernière.

une dotation en augmentation

Deuxièmes derrière Jon Rahm, devenu le 4e Espagnol à enfiler le fameux blazer vert, après Seve Ballesteros, Sergio Garcia et Jose Maria Olazabal, les Américains Brooks Koepka et Phil Mickelson ont touché 1,4 million d’euros. Jordan Spieth, Patrick Reed et Russell Henley, qui ont terminé à égalité au pied du podium, ont reçu eux 680.000 euros.

Cette année, la dotation globale s’élevait à 16,4 millions d’euros, soit près de trois millions d’euros supplémentaires par rapport à 2022. Et au total, Jon Rahm a déjà accumulé près de 5 millions d’euros en sept Masters, devenant le 4e joueur à avoir le plus d’argent à Augusta après Phil Mickelson, Tiger Woods et Jordan Spieth.