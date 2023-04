Football : Rayan Cherki appelé en équipe d’Italie ?

International Espoirs français, le Lyonnais Rayan Cherki serait suivi par le sélectionneur italien Roberto Mancini en raison des origines transalpines de son grand-père, d’après «La Repubblica».

Rayan Cherki bientôt sous le maillot de l’équipe d’Italie ? Ce n’est pas impossible. International Espoirs français, le Lyonnais pourrait être appelé par le sélectionneur de la Squadra Azzurra Roberto Mancini, qui le suivrait de près selon «La Repubblica». Comme plusieurs autres joueurs qui ont des origines italiennes.

Car s’il possède la double nationalité française et algérienne, l’un de ses grands-pères serait originaire des Pouilles (région du sud de l’Italie). De quoi lui permettre d’être sélectionné avec l’équipe d’Italie. D’autant qu’il n’a encore jamais été convoqué en équipe de France par Didier Deschamps.

Toujours en réflexion sur sa future équipe nationale

Âgé de 19 ans, Rayan Cherki, qui a porté le maillot des Bleus en U16, U19 et U21, n’aurait pas encore fait son choix concernant sa future équipe nationale et sa réflexion pourrait être encore un peu plus compliquée avec l’Italie en plus de la France et de l’Algérie. Et son cas n’est pas sans rappeler celui de Mateo Retegui.

L’attaquant argentin de 23 ans, qui évolue au CA Tigre en Argentine, avait été appelé par Roberto Mancini, lors de la précédente trêve internationale, pour les deux matchs de la Nazionale en éliminatoires de l’Euro 2024 contre l’Angleterre (1-2) et Malte (2-0) grâce aux origines siciliennes de son grand-père. Comme Rayan Cherki. Mais s’il avait inscrit deux buts, il était arrivé en sélection sans parler le moindre mot italien. Ce qui n’avait pas été très apprécié de l’autre côté des Alpes.