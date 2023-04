Football : Mauro Icardi a participé à Masterchef en Argentine comme «expert en viande» (vidéo)

Prêté par le PSG à Galatasaray cette saison, Marco Icardi a participé au célèbre programme culinaire Masterchef, présenté en Argentine par sa femme Wanda, en tant qu'«expert en viande».

Des terrains de football aux cuisines de Masterchef. Actuellement prêté par le PSG à Galatasaray, Mauro Icardi a participé au célèbre programme culinaire en Argentine. Le temps d’une épreuve, l’attaquant a intégré le jury «d’experts en viande» de l’émission de télé-réalité, dont la présentatrice n’est autre que sa femme Wanda Nara. Et alors que des célébrités sont régulièrement invitées, ce n’est pas un hasard si Mauro Icardi a été choisi pour faire partie de ce jury.

L’ancien joueur de l’Inter Milan n’a jamais caché son attirance pour la viande et les barbecues. «J’aime beaucoup le barbecue, je fais beaucoup de barbecues, mon père est aussi un très bon cuisinier, il était boucher à son époque et il connaît beaucoup de morceaux de viande et j’ai beaucoup appris», a confié le joueur de 30 ans, apparu enjoué d’avoir pu participer à cette émission. Qui plus est au côté de sa compagne.

Cette dernière, qui a révélé l’avoir séduit avec un gâteau aux pommes, a chaleureusement remercié son compagnon. «Merci beaucoup Mauro d’être là, de nous accompagner... Je sais que tu le fais pour moi et que tu m’accompagnes me rend très heureuse», a-t-elle déclaré très émue. Et au moment de partir, Mauro Icardi a salué tout le monde avant d'embrasser sa femme sur la bouche. De quoi laisser penser que le couple serait à nouveau ensemble après avoir traversé plusieurs mois tumultueux sur fond d’infidélité.

Et si tout va mieux dans sa vie privée, c’est également le cas sur le plan sportif. Après une saison dernière compliquée au PSG, Mauro Icardi a retrouvé des couleurs et son sens du but en Turquie avec dix buts inscrits et sept passes décisives délivrées en 17 matchs sous le maillot de Galatasaray.