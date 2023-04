PSG : le nouveau coup de gueule de Kylian Mbappé contre le racisme après les insultes reçues par Dayot Upamecano

Kylian Mbappé a apporté son soutien à son coéquipier de l’équipe de France Dayot Upamecano, ce mercredi 12 avril face aux insultes racistes dont a été victime le défenseur du Bayern Munich après la lourde défaite contre Manchester City en Ligue des champions.

Trop, c’est trop ! Kylian Mbappé est monté au créneau pour dénoncer les insultes reçues par Dayot Upamecano après sa contre-performance en Ligue des champions, mardi soir.

«C’est n’importe quoi ! C’est n’importe quoi, a lancé le capitaine des Bleus lors d'un entretien accordé à l'émission Tout le sport. Je pense qu’au bout d’un moment il faut que les gens arrêtent avec cela. On est en 2023.»

«On en a marre»

Mardi soir sur la pelouse de l’Etihad Stadium de Manchester City, Dayot Upamecano a connu une très mauvaise soirée. Tancé par son entraîneur Thomas Tuchel pour quelques erreurs décisives, il a ensuite reçu un torrent d’insultes racistes sur les réseaux sociaux.

«Je pense que cela ne suffit plus de le dénoncer et de dire que ce n’est plus normal, a souligné Kylian Mbappé. Je pense qu’il faut agir. Il faut faire quelque chose parce que, stop! Au bout d’un moment… On a vu avec Romelu Lukaku aussi, on l’a vu avec plein d’autres joueurs qui ne sont pas forcément aussi médiatisés mais cela suffit ! Il faut que nous prenions les choses en main parce que, c’est malheureux à dire, c’est devenu quelque chose de banal que les gens réagissent comme cela. C’est vraiment triste et nous on en a marre. Sérieusement.»

Le meilleur buteur de l’histoire du PSG sait de quoi il parle. Il avait reçu de nombreuses insultes racistes de la part d’internautes après son tir au but raté à l'Euro 2021.