Affaire Paul Pogba : ce que le marabout a dit aux enquêteurs concernant Kylian Mbappé

Entendu par les enquêteurs en fin d’année 2022 dans l’affaire Paul Pogba, le marabout Birame D. a maintenu sa position et nié avoir jeté le moindre sort à Kylian Mbappé.

L’enquête suit toujours son cours. Un an après sa terrible séquestration, Paul Pogba a à nouveau été entendu par les juges, le 28 mars dernier, pour tenter de faire toute la lumière sur cette affaire. Depuis sa révélation, l’été dernier, plusieurs proches de l’international français ont été mis en examen pour «extorsion en bande organisée et avec arme», «arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée» et «association de malfaiteurs criminelle». Dont son frère Mathias qui avait publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Et dans l’une d’entre elles, il avait notamment accusé le milieu de terrain de la Juventus Turin d’avoir payé un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé.

«toutes ces histoires sont des bêtises»

Des allégations que le marabout avait fermement niées dans Le Parisien, affirmant que Paul Pogba ne lui avait «jamais demandé de jeter un sort à Kylian Mbappé». «La seule et unique fois où nous avons parlé de Kylian, c’était lors d’une conversation téléphonique pendant la Coupe du monde 2018», avait-il ajouté, rejetant les accusations de Mathias Pogba, qui avait certifié que son frère lui avait demandé de jeter un sort au prodige de Bondy avant un match de Ligue des champions entre le PSG et Manchester United en 2019.

Une version que Birmane D. a maintenue devant les enquêteurs qui l’ont entendu en fin d’année 2022. «La seule fois que j’ai parlé de Mbappé avec Paul, c’était après le match face à l’Argentine au Mondial 2018 quand il a couru très vite. J’ai dit à Paul qu’il est super le petit, et Paul m’a dit qu’il est tellement fort qu’il remercie Dieu de l’avoir parmi nous, qu’il nous soulage vraiment», aurait-il assuré, selon des propos rapportés par L’Equipe. Et de marteler : «Toutes ces histoires sont des bêtises».

L’homme d’origine sénégalaise a également été interrogé sur les importantes sommes d’argent en liquide émanant de l’ancien mancunien et dont il était le destinataire. S’il a reconnu à avoir reçu ces sommes, pouvant aller jusqu’à 25.000 euros, il a indiqué qu'elles étaient destinées à des projets humanitaires comme le financement de puits pour un accès à l’eau à l’école, la construction de mosquées ou encore l’importation de tonnes de riz. «Paul, c’est quelqu’un de très généreux et il suffisait de lui demander pour qu’il donne», a confié le marabout.

En attendant le fin mot de l’histoire, Paul Pogba tente, de son côté, de se reconstruire aussi bien mentalement que physiquement, lui qui a connu une multitude de blessures depuis un an. Et de son propre aveu, cette affaire n’est pas étrangère à ses pépins physiques. «Elle a eu beaucoup d'impact sur mon corps, notamment sur mes blessures», a-t-il déclaré aux juges. Alors qu’il a fait son retour à la compétition la semaine dernière, cette fin de saison lui permettra-t-il d’entrevoir définitivement le bout du tunnel ?