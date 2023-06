Ligue 1 : Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette, Jonathan David… Qui a fini meilleur buteur du championnat ?

La saison 2022-2023 de Ligue 1 s'est achevée ce samedi 3 juin. Et la course au meilleur buteur, qui s'est jouée jusqu'à la dernière minute, a rendu son verdict.

Avec 29 buts, le dernier inscrit samedi contre Clermont (2-3), Kylian Mbappé a conservé sa couronne et termine meilleur buteur de Ligue 1 pour la cinquième saison d'affilée, une performance seulement réalisée auparavant par Jean-Pierre Papin.

Le Parisien, qui avait marqué 28 buts en 2021-22, 27 en 2020-21, 18 lors de la saison 2019-20 tronquée par le Covid-19 et 33 en 2018-19, sa saison la plus prolifique en L1, devance le Lyonnais Alexandre Lacazette (27 buts) après 38 journées. Papin avait réussi l'exploit d'être sacré cinq fois d'affilée entre 1988 et 1992 avec l'Olympique de Marseille.

Le classement des meilleurs buteurs

1. Kylian Mbappé (PSG) - 29 buts

2. Alexandre Lacazette (OL) - 27 buts

3. Jonathan David (Lille) - 24 buts

4. Loïs Openda (Lens) - 21 buts

-. Folarin Balogun (Reims) - 21 buts

5. Habib Diallo (Strasbourg) - 20 buts

6. Wissam Ben Yedder (Monaco) - 19 buts

_. Sepe Elye Wahi (Montpellier) - 19 buts

7. Terem Moffi (Nice) - 18 buts

8. Lionel Messi (PSG) - 16 buts

9. Amine Gouiri (Rennes) - 15 buts

-. Gaetan Laborde (Nice) - 15 buts

10. Alexis Sanchez (OM) - 14 buts