WRC : les circonstances de la mort du pilote Craig Breen dévoilées

Les circonstances de la mort du pilote WRC irlandais, Craig Breen, la semaine dernière lors d'essais en Croatie, ont été dévoilées ce mercredi par Hyundai.

Le constructeur sud-coréen Hyundai, engagé cette saison en Championnat du monde WRC, a précisé mercredi les circonstances de la mort son pilote irlandais Craig Breen la semaine dernière lors d'essais en Croatie, balayant la thèse d'un problème mécanique.

«Pour autant que l'on puisse constater, aucun élément de la voiture, des pneus ou de l'équipement de sécurité n'est en cause, a déclaré Cyril Abiteboul, le patron de l'équipe, dans un communiqué. Les conditions routières étaient glissantes, la voiture a glissé sur la route à une vitesse relativement faible et est entrée en contact avec une clôture en bois. Un poteau de cette clôture a pénétré dans l'habitacle par la fenêtre côté conducteur.»

Craig Breen (33 ans) a trouvé la mort jeudi dernier dans un accident lors d'essais sur les routes croates en prévision du rallye disputé ce week-end. Son copilote et compatriote James Fulton s'en est sorti indemne.

Selon de premiers éléments, le pilote est mort sur le coup, a indiqué Abiteboul. L'Irlandais était engagé dans un programme partiel cette saison, partageant son volant avec l'Espagnol Dani Sordo. En Croatie, il préparait son deuxième rallye de l'année en catégorie reine, après celui de Suède disputé en février qu'il avait terminé en deuxième position.

