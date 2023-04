Coupe de France : Toulouse écrase Nantes (5-1) en finale au Stade de France

Le Toulouse FC a remporté la 106e édition de la Coupe de France, en s’imposant ce samedi 29 avril, au Stade de France, face au FC Nantes (4-1). Les Toulousains remportent la compétition pour la première fois de leur histoire.

La finale de la Coupe de France a rapidement désigné son gagnant. Pour la 106e édition de la coupe nationale, la formation de Toulouse s’est largement imposée (5-1) face au FC Nantes, notamment grâce aux doublés de Logan Costa et de Thijs Dallinga, et un but de Zakaria Aboukhlal.

Un match à sens unique

Le suspense n’a été que très court durant cette finale de Coupe de France sous haute tension au niveau de la sécurité. Les Canaris, tenants du titre, ont rapidement été refroidis par les Toulousains, avec l’ouverture du score de Logan Costa (1-0, 4e), avant que ce dernier ne double la mise quelques minutes plus tard (2-0, 10e). Abattus par les deux buts encaissés, les Nantais n’ont pas su se relever et ont encaissé deux nouveaux buts, signés Thijs Dallinga, à la 23e (3-0) et 31e minute (4-0). Une rencontre déjà pliée d’avance pour des Toulousains heureux en tribune.

Au retour des vestiaires, la seconde période a été tranquillement gérée par la formation de Philippe Montanier. Du côté d’Antoine Kombouaré et du FC Nantes, les offensives ont été plus nombreuses et ont fini par payer avec l’obtention d’un pénalty, transformé par Ludovic Blas (75e, 4-1), pour l’honneur. Dans la foulée, les Toulousains ont de nouveau aggravé la marque, avec une frappe splendide de Zakaria Aboukhlal (79e, 5-1).

Très efficaces devant les cages avec 5 buts en 6 frappes cadrées, les Toulousains remportent la Coupe de France pour la première fois de leur histoire et enchaînent sur une nouvelle saison avec un titre, après leur sacre en Ligue 2, en 2022. Il s'agit également d'une des plus larges victoires en finale de la compétition, avec 4 buts d'écart. Seuls le Paris Saint-Germain, contre Bastia en 2015, et les Girondins de Bordeaux, face à Vannes en 2009, ont égalé cette performance, en s'imposant 4 buts à 0.

Pas de Coupe d'Europe pour Toulouse ?

Mais malgré cette victoire en Coupe de France, Toulouse n’est pas certain de pouvoir obtenir son billet pour la Ligue Europa 2023-2024, offert au vainqueur de la compétition.

En effet, le club est détenu par RedBird Capital Partners, un fonds d’investissement américain, qui possède également des parts du côté de l’AC Milan, en Italie. Or les règlements de l’UEFA interdissent à deux clubs possédés par un même propriétaire de participer à la même compétition, ou deux épreuves différentes.