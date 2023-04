Formule 1 : Sergio Perez s'impose en Azerbaïdjan, avec un doublé pour Red Bull

Sergio Perez a réussi à s'imposer, ce dimanche, lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan devant son coéquipier Max Verstappen, au terme d'un Grand Prix maîtrisé de bout en bout.

Et à la fin, c'est encore Red Bull qui s'impose. Cette fois-ci, c'est Sergio Perez qui a dominé le Grand Prix d'Azerbaïdjan, quatrième course de la saison, devant Max Verstappen. Il en a profité pour se rapprocher de son coéquipier en tête du championnat du monde de Formule 1. Avec deux victoires chacun depuis le début de la saison, les deux pilotes se tiennent dans un mouchoir de poche. Six points seulement séparent désormais «Checo» du Néerlandais.

Sur un plan plus personnel, il s'agit de la sixième victoire de Perez en F1 depuis ses débuts en 2011.

Les Ferrari n'ont pas pu résister

Au départ de la course, rien ne semblait joué. Charles Leclerc occupait en effet la Pole Position. Mais, dès le départ, le pilote Ferrari s'est montré incapable de résister à la vitesse de pointe des deux Red Bull et a immédiatement été distancé.

Il a fallu attendre le 11e tour pour que la course sorte de sa torpeur, avec l'abandon de Nick de Vries (AlphaTauri), qui a entraîné la sortie de la voiture de sécurité et une ruée aux stands de toutes les écuries. Dans l'opération, Verstappen a perdu deux places, se retrouvant derrière Perez et Leclerc.

Mais ça n'a pas duré bien longtemps, puisque le pilote Red Bull a presque immédiatement réussi à reprendre la deuxième place, collant de près son coéquipier.

Aux premières loges, Fernando Alonso (Aston Martin) a également réalisé une belle course et régalé les spectateurs, avec notamment un dépassement audacieux sur son compatriote Carlos Sainz, qui lui a permis de prendre la 4e place au 14e tour.

Dans la deuxième partie de la course, Sergio Perez s'est montré impérial, enchaînant les records du tour. Après sa victoire lors de la course Sprint de samedi, le Mexicain a quasiment réalisé le week-end parfait.

Derrière, beaucoup de points d'interrogation subsistent. Les Ferrari ont réussi à rallier la ligne d'arrivée (3e et 5e), ce qui est une bonne nouvelle, mais la supériorité des Red Bull semble trop grande pour leur permettre de recoller dans l'immédiat.

Quant à Fernando Alonso, sa quatrième place est une bonne opération, qui lui permet de confirmer sa troisième place au général et d'accentuer son avance sur Hamilton, qui a terminé à la sixième place.

Les pilotes ont désormais rendez-vous dès la semaine prochaine, à Miami, pour la suite de la saison.