UFC : tout savoir sur Hasbulla, alias «Mini Khabib», arrêté par la police au Daghestan

Phénomène des réseaux sociaux et sous contrat avec l'UFC, l'organisation de MMA, Hasbulla Magomedov, surnommé «mini Khabib», a été arrêté par la police pour entrave à la circulation.

Les autorités du Daghestan ont en effet placé Hasbulla et d’autres personnes en garde à vue après avoir bloqué une rue. Les charges retenues sont des violations administratives. Hasbulla, lui, se défend en disant qu’ils célébraient un mariage.

Véritable star des réseaux sociaux, Hasbulla Magomedov est lié depuis quelques temps à l’UFC pour cinq ans.

Âgé de 20 ans, ce fan de MMA, surnommé «Mini Khabib» (en rapport avec Khabib Nurmagomedov), s’est fait connaître en 2020, durant le confinement, avec des vidéos virales et des rencontres avec les plus grandes stars de la planète.

Du haut de son mètre, et ses 17,9 kilos, Hasbulla est atteint de rachitisme, une forme de nanisme due à une carence en vitamine D et calcium et qui provoque une réduction de la croissance des os et des cartilages.

S’il a signé récemment avec l’UFC, Hasbulla, originaire de Makhatchkala au Daghestan (comme Khabib), ne combattra pas dans la cage évidemment. Dana White, le patron de la prestigieuse ligue de MMA de la planète, devrait le faire participer en tant que mascotte et influenceur, a indiqué un journaliste très bien informé.

Toutefois, il n’est pas interdit de s’imaginer un combat dans les années à venir. Récemment, celui qui s’était affiché avec l’ancien joueur NBA Shaquille O’Neal dans une vidéo hilarante avait vu son nom sortir pour un affrontement avec le chanteur Abdu Rozik, atteint du même déficit hormonal de croissance.

