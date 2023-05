Ligue 1 : pourquoi le PSG ne peut-il pas être sacré champion de France contre Ajaccio ?

En tête du classement avec six points d’avance sur Lens à quatre journées de la fin de la saison, le PSG ne pourra pas être officiellement sacré champion de France, ce week-end, contre Ajaccio même en cas de résultats favorables.

Le dénouement approche. Les quatre dernières journées de Ligue 1 vont permettre de déterminer le champion de France de cette saison.

Et malgré un exercice très compliqué, aussi bien sur le plan sportif qu’extra-sportif, le PSG est en position de force pour conserver son titre. Avant les ultimes rencontres, le club de la capitale compte six points d’avance sur son dauphin Lens et huit longueurs sur l’OM.

Les hommes de Christophe Galtier, dont l’avenir sur le banc parisien est fortement menacé, pourraient faire un pas décisif, ce week-end, lors de la 35e journée.

Un 11e titre historique dans le viseur

En cas de défaite de Lens, vendredi, à domicile face à Reims et de victoire lors de la venue d’Ajaccio, samedi, au Parc des Princes, Paris compterait neuf longueurs d’avance sur le club nordiste, alors que qu’il ne restera que neuf points à distribuer lors des trois derniers matchs. Mais si ce scenario se reproduit, le PSG ne sera pas officiellement sacré champion de France.

Car si les coéquipiers de Marquinhos venaient à perdre leurs trois derniers matchs et que les Sang et Or réalisaient un carton plein, Lens pourrait faire son retard et être couronné en cas de meilleure différence de buts, qui est pour le moment largement favorable aux Parisiens (+44 contre +31).

En cas de revers de Lens et de succès contre le club corse, Paris n’aura ensuite besoin plus que d’un point face à Auxerre (21 mai), Strasbourg (27 mai) ou Clermont (3 juin) ou d’une contre-performance de Lens pour décrocher le 11e titre de champion de son histoire. Ce qui serait un record dans l’Hexagone.