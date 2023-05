Mercato : José Mourinho évoque sa possible arrivée sur le banc du PSG

Présenté comme l’un des potentiels successeurs de Christophe Galtier à la tête du PSG, José Mourinho a évoqué, ce mercredi, une possible arrivée sur le banc parisien la saison prochaine.

L’avenir de Christophe Galtier à la tête du PSG est plus qu’incertain. Arrivé il y a moins d’un an, l’entraîneur est fortement menacé, en raison des résultats décevants du club de la capitale aussi bien en Ligue des champions avec l’élimination en 8e de finale, qu’en Ligue 1, et a peu de chances de rester sur le banc parisien la saison prochaine. Les dirigeants se seraient d'ailleurs lancés, depuis plusieurs semaines, à la recherche d’un successeur. Et l’une des pistes les plus sérieuses mène à José Mourinho.

des discussions entamées avec son agent

Actuellement coach de l’AS Roma, le technicien portugais ne serait pas insensible à l’intérêt du PSG, l’un des rares clubs, avec le Real Madrid, qui pourrait le convaincre de quitter la formation romaine. Interrogé, ce mercredi, sur une possible arrivée dans l’Hexagone, il a néanmoins botté en touche et préféré manier l’humour. «S’ils me cherchent, ils ne m’ont pas trouvé parce qu’ils ne m’ont pas parlé», a confié José Mourinho, qui est sous contrat jusqu’en juin 2024.

S’il n’a pas parlé directement avec Paris, des discussions auraient, en revanche, déjà été entamées avec son agent Jorge Mendes. Mais le Portugais n’est pas le seul entraineur suivi par l’État-Major parisien. Alors que l’Emir du Qatar rêve toujours d’attirer Zinedine Zidane, Thiago Motta, qui a évolué au PSG entre janvier 2012 et 2018, fait également partie des possibles successeurs à Christophe Galtier.

Avant de connaître le dénouement et le nom du futur entraîneur du club parisien, José Mourinho, vainqueur à deux reprises de la Ligue des champions avec Porto (2004) et l’Inter Milan (2010), se prépare à affronter le Bayer Leverkusen, ce jeudi, en demi-finale aller de la Ligue Europa. Une compétition qu’il a également remportée à deux reprises avec Porto (2003) et Manchester United (2017). Et ce palmarès sur la scène européenne pourrait faire pencher la balance en sa faveur.