Judo : voici pourquoi Teddy Riner n’aurait pas dû être champion du monde, selon la Fédération internationale

Teddy Riner a bénéficié d’une erreur d’arbitrage en finale des championnats du monde de judo, samedi dernier, a admis la Fédération internationale.

Teddy Riner a-t-il eu de la chance ? A en croire la Fédération internationale de judo (FIJ), le Français n’aurait pas dû remporter son 11e titre mondial contre le Russe Inal Tasoev dans la catégorie des +100 kg.

Sur une contre-attaque de Tasoev sur le Parisien dans le golden score, les arbitres ont décidé de refuser au Russe un waza-ari ou un ippon, qui l’aurait sacré.

«L'attaque de Teddy Riner, en judogi blanc, a été bloquée et contrée par Inal Tasoev, en judogi bleu, explique l’instance internationale. La décision était de continuer le combat, sans attribuer de valeur pour la contre-attaque. Après la compétition, compte tenu des règles d'arbitrage en vigueur et de l'avis des experts du judo, nous constatons qu'une valeur pour la contre-attaque de Tasoev pourrait être attribuée. Par la présente, la Commission d'arbitrage de la FIJ s'excuse profondément pour sa décision et informe que ce type d'action sera récompensé à l'avenir, conformément aux règles actuelles du judo.»

Le soir de la finale, Florin Daniel Lascau, l’un des responsables de l'arbitrage international de judo, avait justifié la décision initiale de ne pas récompenser Tasoev en raison de l'absence d'une prise de judo clairement identifiée. «Comme on peut le voir il y a un blocage du bleu (Tasoev) et un saut. On ne peut pas identifier de prise de judo à proprement parler. C'est pourquoi on ne peut pas attribuer de valeur là-dessus», avait-il détaillé.

La Commission d'arbitrage de la FIJ s'est excusée pour sa décision et a promis de récompenser ce type d'action à l'avenir, en conformité avec les règles actuelles du judo. «Nous travaillons constamment à l'amélioration du système d'arbitrage afin d'atteindre un maximum de transparence et de fair-play, peut-on lire. Après chaque édition des Jeux Olympiques, nous analysons et nous réformons tous les aspects de l'arbitrage qui doivent s'adapter à l'évolution du sport, ceux qui maximisent la transparence et le fair-play.»