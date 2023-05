Ligue 1 : Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette, Jonathan David… Qui va finir meilleur buteur du championnat ?

A l'approche de la fin de la saison de Ligue 1, ils sont une dizaine à avoir inscrit au moins 15 buts et à espérer pouvoir terminer meilleur buteur du championnat.

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? A deux journées de la fin de la saison de Ligue 1, dix joueurs ont inscrit au moins 15 buts et peuvent espérer terminer meilleur buteur du championnat le 3 juin prochain, date de la dernière journée. Pour le moment, Kylian Mbappé est le mieux placé pour se succéder à lui-même et décrocher un 5e titre consécutif. Un exploit seulement réalisé par Jean-Pierre Papin il y a plus de trente ans (entre 1986 et 1992).

L’attaquant parisien a inscrit 28 buts depuis le début de la saison. Le capitaine de l’équipe de France devance Alexandre Lacazette (26 buts) et Jonathan David (22 buts).

Le classement des meilleurs buteurs

1. Kylian Mbappé (PSG) - 28 buts

2. Alexandre Lacazette (OL) - 26 buts

3. Jonathan David (Lille) - 22 buts

4. Habib Diallo (Strasbourg) - 20 buts

5. Folarin Balogun (Reims) - 20 buts

6. Loïs Openda (Lens) - 19 buts

7. Wissam Ben Yedder (Monaco) - 18 buts

8. Sepe Elye Wahi (Montpellier) - 17 buts

9. Terem Moffi (Nice) - 17 buts

10. Lionel Messi (PSG) - 15 buts