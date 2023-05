Triathlon : un participant meurt noyé pendant l’Ironman 70.3 Aix-en-Provence

Un participant de l’Ironman 70.3 d’Aix-en-Provenance, disputé ce dimanche 22 mai, est décédé lors de l’épreuve de natation qui s’est déroulée dans le Lac de Peyrolles.

Un drame. Les organisateurs de l’Ironman 70.3 d’Aix-en-Provence ont annoncé la mort d’un participant ce dimanche sur les réseaux sociaux.

«Nous sommes profondément attristés de confirmer le décès d’un participant pendant la partie natation de l’IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence. Nous partageons notre plus grande compassion avec la famille et les amis de l’athlète et nous continuerons à leur offrir notre soutien dans cette période très difficile. Nous remercions le personnel de sécurité et les premiers secours pour leurs efforts», ont-ils écrit sur les réseaux sociaux.

Malgré les efforts des secours sur place, l’homme n’a pas pu être réanimé avant son transfert vers l'hôpital.

Connu sous le nom de «half Ironman», l’Ironman 70.3 est une épreuve de triathlon composée de 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied pour un total de 113 km.