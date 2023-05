MMA : un champion français aurait été suspendu trois ans pour un taux trop élevé de ventoline

Champion de MMA, le Français Damien Lapilus aurait été suspendu trois ans par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage à la suite d’un taux trop élevé de ventoline.

L’information a été donnée par Steven Kelliher, journaliste du site très suivi de MMA Tapology.com, mardi sur les réseaux sociaux. Selon lui, le combattant poids plume français Damien Lapilus aurait écopé d’une suspension de trois ans pour violations répétées et taux trop élevé de ventoline et ne pourra plus combattre avant 2026.

«La Fédération française de MMA ne plaisante pas avec la lutte contre le dopage, a posté Kelliher sur Twitter. Damien Lapilus a vu les résultats de quatre de ses récents combats annulés en raison de violations répétées, entraînant quatre disqualifications et un No-Contest (car son adversaire a également été contrôlé positif).»

Damien Lapilus aurait échoué à un test antidopage, ses derniers combats sont tous passés en défaites... @FMMAF_France vous confirmez ? https://t.co/kCXCu3oHfO — BOXEMAG (@BoxeMag_com) May 23, 2023

Considéré comme l’un des meilleurs poids plumes français, Lapilus s’apprêtait à monter en lightweight afin de décrocher une seconde ceinture de l’ARES FC. Si la suspension venait à être confirmée, «The Walking Dead» devrait être destitué de son titre des -66kg. Et son bilan professionnel passerait donc de 21 victoires, 14 défaites à 17 victoires, 18 défaites. Ses quatre victoires remportées face à Leandro Rodrigues, Amin Ayoub et Marco Beltran seraient requalifiées en défaitesn.

Pour le moment, ni l’organisation, ni Fernand Lopez son entraineur, ne se sont exprimés sur le sujet.

