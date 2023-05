Formule 1 : Max Verstappen prince de Monaco sous la pluie, Esteban Ocon sur le podium

Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de Monaco, perturbé par la pluie en milieu de course. Le double champion du monde a devancé Fernando Alonso et le Français Esteban Ocon.

Six courses et autant de victoires pour Red Bull. L’écurie autrichienne est seule au monde depuis le début de la saison. A l’image de Max Verstappen en principauté. Parti en pole pour la première fois sur le Rocher, le Néerlandais a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de Monaco sans jamais être vraiment inquiété. Ni par ses adversaires, ni par la pluie tombée peu après le milieu de la course. Le double champion du monde en titre a réalisé un cavalier seul pour accentuer son avance à 39 points sur son coéquipier Sergio Perez, parti dernier et qui a vécu une course bien plus pénible en terminant à la 16e place.

«C’est vraiment génial de gagner ici, il fallait rester calme, et nous marquons beaucoup de points pour l’équipe aussi», s’est réjoui Max Verstappen, qui a surtout dû gérer ses pneus tout au long des 78 tours. Et si la pluie s’est chargée de donner un peu de piment à un Grand Prix sans saveur, elle n’a pas bouleversé l’ordre établi avec Fernando Alonso et Esteban Ocon, qui ont respectivement fini 2e et 3e, leur place au départ. Une très belle performance pour le Français qui est monté sur le 3e podium de sa carrière (2e à Sakhir en 2020, victoire en Hongrie en 2021) et qui est surtout devenu le premier Français à monter sur le podium à Monaco depuis la victoire d’Olivier Panis en 1996.

Ouiiiii Esteban !!





Un Français sur le podium du #MonacoGP, ce n'était plus arrivé depuis la victoire d'Olivier Panis en 1996 ! #MonacoGP pic.twitter.com/y0s5P1hCed — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 28, 2023

«On l’a fait. C’est un super week-end de la part de l’équipe, s’est félicité le Normand, désigné pilote du jour. (…) On n’a jamais cessé d’y croire. On verra à Barcelone où la voiture se situe. On a quelques jours pour digérer.» Un peu moins d’une semaine pour être précis avant de se rendre de l’autre côté des Alpes pour le Grand Prix d’Espagne, où Red Bull et Max Verstappen tenteront de poursuivre leur domination. Mais sur ses terres, Fernando Alonso va tout faire pour bouleverser la hiérarchie, alors que Mercedes (Lewis Hamilton 4e, George Russell 5e) et Ferrari (Charles Leclerc 6e, Carlos Sainz 8e), en retrait à Monaco, auront sûrement à cœur de jouer les premiers rôles.