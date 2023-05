Premier League : Mauricio Pochettino débarque à Chelsea

Le technicien argentin Mauricio Pochettino s'est engagé ce lundi en faveur de Chelsea. L'ancien coach de Tottenham et du PSG a signé un contrat de trois ans avec les pensionnaires de Stamford Bridge.

La saison de Premier League vient à peine de se terminer ce dimanche que les Blues préparent déja la saison prochaine. Pointant à la 12ème place du classement, Chelsea a vécu une saison 2022-2023 cauchemardesque, avec trois entraîneurs différents cette saison (Tuchel, Potter et Lampard).

Le président Todd Boehly a donc décidé de miser, pour la saison à venir, sur un entraîneur de renommée internationale et qui connaît très bien le championnat anglais, en la personne de Mauricio Pochettino.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach!

