Vidéo : l’impressionnant crash de Romain Grosjean aux 500 Miles d’Indianapolis

Comme l’année dernière, Romain Grosjean a été contraint à l’abandon, dimanche, aux 500 Miles d’Indianapolis après un crash impressionnant survenu au 150e tour.

Romain Grosjean n’a pas vu l’arrivée des 500 Miles d’Indianapolis. Comme l’année dernière, le pilote français a été contraint à l’abandon, dimanche, après un crash impressionnant. Au 150e tour, alors qu’il était en 25e position, il a soudainement perdu le contrôle de sa monoplace, qui s’est encastrée dans le mur au même endroit où il avait dû abandonner l’an passé après une sortie de piste. Un accrochage avec son coéquipier, survenu quelques instants plus tôt dans les stands, serait à l’origine de ce violent accident.

Mais il n'est pas le seul à avoir dû abandonner. Vainqueur en 2019, Simon Pagenaud a lui aussi connu la même mésaventure. A la lutte avec Scott McLaughlin à dix tours de l’arrivée, le Français a également fini sa course dans le mur.

Pato O'Ward's day is done with an aggressive move on Marcus Ericsson that didn't pan out. There just wasn't enough room to get the move done.





Simon Pagenaud checking up got taken out by Scott McLaughlin, and Agustin Canapino crashed avoiding the chaos.#IndyCar | #Indy500 pic.twitter.com/nnKEwSDtvE

