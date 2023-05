Equipe de France : pourquoi Didier Deschamps va-t-il annoncer sa liste pour le prochain rassemblement une semaine plus tôt ?

Alors que l’équipe de France doit affronter Gibraltar le 16 juin et la Grèce le 19 juin, Didier Deschamps va dévoiler, ce mercredi 31 mai, la liste des joueurs retenus, soit une semaine plus tôt qu’à l’accoutumée.

Didier Deschamps bouleverse ses habitudes. Le sélectionneur de l’équipe de France va dévoiler, ce mercredi, la liste des joueurs retenus pour les matchs de qualifications à l’Euro 2024 contre Gibraltar (16 juin) et la Grèce (19 juin). Une annonce qui était attendue le jeudi 8 juin, soit quelques jours avant le rassemblement comme il a l’habitude de le faire le reste du temps. Mais elle a été avancée d’une semaine en raison du calendrier de cette fin de saison.

Alors que les championnats d’Angleterre et d’Allemagne se sont achevés le week-end dernier, et que la Ligue 1, la Liga et la Serie A se terminent ce week-end, la décision a été prise de divulguer cette liste plus tôt pour ne pas faire patienter les joueurs qui ne seront pas appelés et leur permettre de partir en vacances.

Les joueurs retenus par Didier Deschamps seront, quant à eux, attendus à partir du vendredi 9 juin à Clairefontaine pour préparer les deux rencontres face à Gibraltar au Portugal et la Grèce au Stade de France. Et ils tenteront de poursuivre sur la lancée des deux succès inauguraux contre les Pays-Bas (4-0) et en Irlande (0-1). Avant de pouvoir partir à leur tour en vacances et de se retrouver ensuite début septembre pour affronter l’Irlande au Parc des Princes (7 septembre).