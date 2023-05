Rugby : condamné pour violences conjugales, Mohamed Haouas jouera-t-il la Coupe du monde ?

Condamné pour violences conjugales, Mohamed Haouas, pilier de Montpellier et du XV de France, va voir son avenir dans le monde du rugby s’assombrir à quelques semaines de la Coupe du monde 2023 en France.

Il va perdre très gros. Mohamed Haouas a été condamné ce mardi à un an ferme mais sans maintien en détention pour violences conjugales. Une condamnation qui va peser lourd dans l’avenir du pilier du MHR.

D’après le Parisien, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié et son staff auraient pris la décision de ne pas retenir le pilier droit pour la préparation à la Coupe du monde en France (8 septembre-28 octobre). Avec 16 sélections chez les Bleus, le Montpelliérain ne devrait pas disputer le Mondial tant attendu par tout joueur français.

La FFR a d’ailleurs qualifié le comportement de Mohamed Haouas d’«inadmissible et incompatible avec la représentation de notre nation au niveau international». De quoi laisser très peu d’espoir à un retour sous la tunique tricolore. Avant même ses soucis judiciaires, Mohamed Haouas était déjà dans l’œil du cyclone après son exclusion contre l’Ecosse en février, lors du Tournoi des 6 Nations.

Et en plus de son avenir assombri avec le XV de France, le joueur pourrait se retrouver sans club. Alors qu’il avait signé un contrat de trois ans avec l’ASM Clermont, le club auvergnat est revenu sur son engagement. «Les faits reprochés à Mohamed Haouas, et qu’il a reconnus, sont inacceptables, écrit Clermont dans un communiqué. Au-delà de l’éthique prônée par notre sport et comme l’a rappelé la ministre déléguée Amélie Oudéa-Castéra, ils sont totalement incompatibles avec le respect et les valeurs enseignés et cultivés au sein de l’ASM, de l’école de rugby à l’équipe professionnelle... En l’état des éléments dont nous disposons, il ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs de notre club.»

A noter que le joueur avait déjà été condamné à 18 mois de prison avec sursis en février 2022, pour des cambriolages de bureaux de tabac à Montpellier, en 2014. En mai, le parquet avait requis une peine de deux ans avec sursis pour sa participation à une violente bagarre le 1er janvier 2014. Le délibéré est attendu au 30 juin.