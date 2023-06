Roland-Garros 2023 : la guerre en Ukraine continue de s'inviter dans le tableau féminin

La joueuse ukrainienne Elina Svitolina n'a pas serré la main de son adversaire russe Anna Blinkova après sa victoire, vendredi, au 3e tour de Roland-Garros. Un peu plus tôt, la Béralusse Aryna Sabalenka a refusé de participer à la conférence de presse pour préserver sa santé mentale.

La guerre en Ukraine s'est immiscée sur la terre de Roland-Garros. Notamment dans le tableau féminin. Victorieuse de son match du 3e tour l’opposant à Anna Blinkova (2-6, 6-2, 7-5), ce vendredi, l’Ukrainienne Elina Svitolina n’a pas souhaité serrer la main de son adversaire. Toutefois, elle lui a adressé un geste amical. Elle s'est approchée du filet où l'attendait Anna Blinkova, avant de lever le pouce en sa direction. Cinq jours plus tôt, c’est sa compatriote Marta Kostyuk qui avait refusé de serrer la main de la Bélarusse Aryna Sabalenka.

«Ça a commencé avec le gouvernement ukrainien qui est allé dans des réunions avec le gouvernement russe et il ne voulait pas leur serrer la main, parce qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs et ne sont pas d’accord avec ce que les Russes font à notre pays. C’est pour cela que nous le faisons. C'est pour cela qu'en tant qu’Ukrainiens, nous sommes tous unis vers un seul objectif, celui de mettre fin à cette guerre», a déclaré la compagne de Gaël Monfils en conférence de presse. «Je suis ukrainienne, je fais tout ce que je peux pour soutenir mon pays, pour donner un bon état d'esprit aux hommes et aux femmes qui sont sur les lignes de front, qui se battent pour notre terre, pour notre pays», a-t-elle ajouté.

Dans les secondes qui ont suivi le geste de l’Ukrainienne, des huées sont descendues des gradins du court Simonne-Mathieu, sans qu'il soit possible de dire avec certitude à qui elles étaient destinées. Ces huées ont rapidement été couvertes par des applaudissements pour Elina Svitolina, très soutenue durant toute la rencontre.

«J'ai mon rôle à jouer dans cette guerre»

«Je représente mon pays, je peux faire entendre ma voix et je suis aux côtés de l'Ukraine, j'ai mon rôle à jouer dans cette guerre. Est-ce que vous pouvez imaginer un homme ou une femme qui est sur la ligne de front en ce moment, qui me regarde et je fais comme si rien ne se passait ?», a déclaré l’Ukrainienne. Au prochain tour, Elina Svitolina affrontera la joueuse russe Daria Kasatkina et cette scène en fin de rencontre devrait à nouveau se répéter. Toutefois, Daria Kasatkina a déjà déclaré par le passé qu’elle était contre la guerre en Ukraine, une prise position qui a été vivement saluée par sa future adversaire.

Un peu plus tôt dans la journée, la joueuse béralusse Aryna Sabalenka a obtenu une autorisation spéciale de la Fédération française de tennis pour ne pas se rendre à la conférence de presse «obligatoire» après son succès contre Kamilla Rakhimova lors d'un match comptant lui aussi pour le 3e tour du Grand Chelem de la porte d'Auteuil. Après sa victoire au deuxième tour, une journaliste ukrainienne lui avait posé avec insistance des questions sur ses relations avec le président de son pays, Alexandre Loukachenko, et lui avait demandé à plusieurs reprises sa position sur le conflit en Ukraine.

«Pendant de nombreux mois, j’ai répondu à ces questions lors de tournois et j’ai été très claire sur mes sentiments et mes pensées. Ces questions ne m’ennuient pas après mes matchs. Je sais que je me dois de répondre aux médias sur des sujets qui sortent du cadre de mon tennis ou de mes matchs, mais mercredi je ne me suis pas sentie en sécurité pendant la conférence de presse. Je devrais pouvoir me sentir en sécurité quand je donne des interviews avec les journalistes après mes matchs. Pour ma santé mentale et mon bien-être, j’ai décidé de me soustraire à cet exercice aujourd’hui (vendredi, ndlr) et l’organisation du tournoi a décidé de me soutenir dans cette décision», a tenu à préciser la n°2 mondiale, qui sera opposée à l'Américaine Sloane Stephens en 8e de finale.