Mort de Jim Hines : quel est était le temps réalisé par le sprinteur américain, premier athlète passé sous les 10 secondes ?

Décédé samedi à l’âge de 76 ans, le sprinteur américain Jim Hines, sacré champion olympique en 1968 à Mexico (Mexique), est le premier athlète à être passé sous la barre des 10 secondes sur 100 m.

La disparition d’un pionner. Jim Hines est décédé, ce samedi, à l’âge de 76 ans, a confirmé la Fédération internationale d’athlétisme sans préciser les causes de sa mort. Le sprinteur américain a marqué l’histoire de son sport en devenant le premier athlète à passer sous la barre mythique des 10 secondes sur 100 m. Un exploit réalisé en 1968.

We're sad to report that Jim Hines, the first man to officially break the 10 second barrier in the 100m, has died at 76





He won Olympic 100m and 4x100m golds at Mexico 1968





Hines' time of 9.95 (0.3) in Mexico, stood as the WR for 14 years, eight months and 19 days pic.twitter.com/ay0VepAcE3

— AW (@AthleticsWeekly) June 4, 2023