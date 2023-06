Roland-Garros 2023 : la Russe Daria Kasatkina déçue après avoir été sifflée par le public

La Russe Daria Kasatkina a quitté le court, accompagnée par les huées du public après sa défaite, ce dimanche 5 juin, face à l'Ukrainienne Elina Svitolina, en 8e de finale à Roland-Garros. Une sortie qu'elle a du mal à digérer.

Daria Kasatkina ne souhaitait pas cette fin de parcours. Opposée à Elina Svitolina en 8e de finale à Roland-Garros, la Russe a quitté le court Suzan Lenglen sous les sifflets du public. En cause : la non-poignée de main à la fin du match entre les deux joueuses, ce qui est le cas depuis le début du tournoi pour les Ukrainiens, en signe de protestation contre l'invasion de leur pays.

Depuis le début du tournoi, Kasatkina n'avait jamais reçu ce traitement de la part du public parisien. Elle a annoncé sur son compte Twitter ce lundi qu'elle quittait «Paris avec un sentiment amer».

«Après chaque match, j'ai toujours remercié le public pour son soutien et d'être là pour les joueurs. Mais hier, j'ai été sifflée alors que j'ai été respectueuse de la décision de mon adversaire de ne pas se serrer la main», a-t-elle expliqué sur Twitter.

Leaving Paris with a very bitter feeling. All this days, after every match I’ve played in Paris I always appreciate and thanked crowd for support and being there for the players. But yesterday I was booed for just being respectful on my opponents position not to shake hands. [1]

— Daria Kasatkina (@DKasatkina) June 5, 2023