Roland-Garros 2023 : un double féminin disqualifié après avoir visé une ramasseuse de balles à la tête

Un double féminin a été disqualifié ce dimanche de Roland-Garros après avoir visé involontairement une ramasseuse de balle à la tête.

La paire de double Miyu Kato-Aldila Sutjiadi a été disqualifiée dimanche à Roland-Garros après qu'une ramasseuse de balle a été touchée accidentellement par une balle frappée par la Japonaise.

Alors que Kato et sa coéquipière indonésienne menaient 3-1 dans le deuxième set après avoir concédé le premier à leurs adversaires Marie Bouzkova et Sara Sorribes, la Japonaise a envoyé depuis le filet une balle en cloche en direction de la ramasseuse de balle qui se trouvait du côté de la serveuse.

A controversial ending to a women’s doubles match as Kato/Sutjiadi were disqualified for hitting a ball girl pic.twitter.com/qaFHF8UpnT — Eurosport (@eurosport) June 4, 2023

Mais cette balle a heurté la ramasseuse à l'arrière de la tête. La Japonaise s'est immédiatement excusée auprès de la ramasseuse en pleurs.

Kato a d'abord reçu un avertissement, mais, après des protestations de Bouzkova et Sorribes, le superviseur a été appelé sur le court et a décidé de disqualifier Kato et sa partenaire de ce match du troisième tour du double féminin.

A l'US Open 2020, Novak Djokovic avait été disqualifié dans des circonstances similaires : il avait frappé en arrière, sans regarder, une balle qui avait atteint directement une juge de ligne.