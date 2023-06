Football : un ancien joueur de Chelsea désormais sans-abri

Ancien milieu de terrain formé à Chelsea, Jacob Mellis, âgé de 32 ans, est désormais sans domicile fixe depuis la fin de sa carrière forcée il y a un peu plus d’un an.

Une terrible descente aux enfers. Arrivé à l’âge de 16 ans à Chelsea, en provenance de Sheffield United, Jacob Mellis, qui a côtoyé des joueurs comme Didier Drogba, Nicolas Anelka ou encore David Luiz, est désormais sans domicile fixe depuis la fin de sa carrière forcée l'année dernière. Agé de 32 ans, l’ancien milieu de terrain trouve refuge dans des hôtels, chez de la famille ou des amis, lui qui n’a également plus de voiture ni de revenu.

Si une blessure au genou mal diagnostiquée l’a poussé à raccrocher les crampons, alors qu’il évoluait à Leatherhead, son addiction à l’alcool et ses sorties trop fréquentes sont à l'origine de sa situation.

en état d'ébriété à l'entraînement

«Tout au long de ma carrière, l’alcool m’a causé des problèmes. Lorsque vous buvez, vous ne contrôlez pas ce que vous faites. Cela affecte les entraînements, les managers ne sont pas contents», a confié, au Daily Mail, Jacob Mellis. A plusieurs reprises, il s’est même rendu à l’entraînement en état d’ébriété. «Je me souviens d'une fois où j'étais venu bourré à une séance. Je devais avoir 19 ans. Steve Holland (ancien entraîneur adjoint de Chelsea, ndlr) m'avait renvoyé. C’est arrivé plusieurs fois», a-t-il concédé avant de révéler une anecdote. «David Luiz, qui ne parlait pas encore trop anglais, m’a dit lors d’un échauffement : ‘Hey, tu as bu ?’ Il me disait d’arrêter», s’est-il rappelé.

Mais il n’a pas écouté les conseils du défenseur brésilien, ni d’Ashley Cole, qui avait été chargé de l’empêcher de sortir. «J’étais arrogant à l’époque. J’avais l’impression que je devais jouer. (…) Si je n’étais pas choisi ou si je me sentais frustré, je sortais et je buvais», a-t-il déclaré.

Face à ces problèmes d’alcool, Jacob Mellis, qui était considéré comme un espoir du football anglais, a vu sa carrière ne jamais vraiment décoller et a écumé les clubs dans les divisions inférieures. Et aujourd’hui, il tente de vivre comme il le peut. «Je passe mes journées à chercher où je peux dormir le soir même. J’ai de la famille, ils veulent le meilleur pour moi, mais je ne veux pas être un poids pour eux. Ils m’aident à dormir à l'hôtel ou chez eux parfois. Mais je veux faire les choses par moi-même. C’est compliqué. J’essaie de ne pas trop y penser, d’avancer», a indiqué l'ancien footballeur. Et l’alcool fait toujours partie de son quotidien. «Je bois dès que je le peux, dès que j’en ai l’opportunité, juste pour oublier le stress. Mais j'essaie de rectifier ma consommation d’alcool», a-t-il assuré.

Pour remonter la pente et se sortir de cette spirale infernale, il a pu compter sur le soutien de Chelsea, qui l’a aidé à passer ses diplômes de recruteur. «Je les ai passés avec eux et la Fédération anglaise à Stamford Bridge. Je crois que c’est quelque chose qui me plaît. J’aime voir évoluer les jeunes joueurs, je vois le potentiel en eux. Je regarde du football tous les jours et je pense que je peux aider les nouvelles générations en dehors des terrains, pour leur éviter de vivre ce que j’ai vécu», a-t-il conclu. Mais avant, il va devoir retrouver une vie «normale» avec un logement, mais aussi se débarrasser de ses problèmes d’alcool.