«Il n’entre pas dans les plans» : Xavi ferme la porte à un retour de Neymar à Barcelone

Alors qu’il a été placé sur la liste des transferts par le PSG, Xavi a fermé la porte à un éventuel retour de Neymar au FC Barcelone, dans l’émission Jijantes FC.

L’avenir de Neymar est toujours aussi flou. Alors qu’il se remet toujours de son opération de la cheville droite, le Brésilien a été placé sur la liste des transferts par le PSG, qui lui cherche une porte de sortie. Mais la tâche s’annonce loin d’être simple en raison de ses émoluments et de sa fragilité sur le plan physique. Seuls quelques clubs anglais ont pris des renseignements pour le moment sans donner suite.

DIRECTO @JijantesFC





Xavi sobre el rumor de una posible vuelta de Neymar al Barça:





¡Entrevista directo en https://t.co/OGW0AKAWMl! pic.twitter.com/4j3OorzoCz — Jijantes FC (@JijantesFC) June 8, 2023

Un retour du côté de Barcelone a également été évoqué, par la presse catalane, six ans après son départ pour 222 millions d’euros. L’international auriverde serait même prêt à faire des efforts et baisser son salaire pour revenir au Barça. Mais la piste s’est refermée aussi vite qu’elle s’est ouverte. Les dirigeants blaugrana n’ont aucune intention de passer à l’action pour le faire revenir. «C’est une surprise. En théorie, il n’est pas dans les plans. Je l’apprécie et je l’aime beaucoup comme personne et ami, mais il y a d’autres priorités», a confié l’entraîneur barcelonais Xavi dans l’émission Jijantes FC.

Des déclarations qui ont le mérite d’être claires et qui ne font qu’accroître l’incertitude autour du futur de Neymar. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, il semble, pour le moment, parti pour effectuer une 7e saison dans la capitale. Mais le mercato promet d’être long jusqu’à la fin du mois d'août et tout peut arriver.