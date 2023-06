Carlos Alcaraz : tout savoir sur sa petite amie Maria Gonzales Gimenez

Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz affronte, ce vendredi, Novak Djokovic, en demi-finale de Roland Garros. L'Espagnol peut compter sur un soutien de poids, en la personne de Maria Gonzales Gimenez, sa petite amie.

À seulement 20 ans, Carlos Alcaraz, surnommé le «nouveau Nadal» est la nouvelle star des courts de tennis. Vainqueur de l'US Open en septembre dernier, l'Espagnol partage sa vie avec Maria Gonzales Gimenez, également tenniswoman.

Les deux tourtereaux se seraient rencontrés à Murcie (Espagne) sur les courts du Murcia Club de Tennis. Selon certains proches du champion, les amoureux se connaissent depuis l'enfance et étaient amis, avant de filer le grand amour.

UNE VIE DISCRÈTE

Mais la jeune femme de 23 ans se veut discrète. Le couple ne s'affiche que très rarement sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas non plus présente sur les courts pour soutenir son compagnon, au plus près.

Sur Instagram, celle qui compte 11.400 abonnés, affiche ses passions, les voyages à l'étranger et le surf sur les plages de Murcie. Elle poursuit actuellement ses études dans le droit bilingue, si l'on se fie à sa biographie.

Un couple qui sait garder le mystère.