Roland-Garros 2023 : la jeune Mirra Andreeva a marqué les esprits, avant de dominer le tennis féminin ?

Malgré sa défaite contre Coco Gauff au 3e tour de Roland-Garros (6-7, 6-1, 6-1), Mirra Andreeva a impressionné les fans de tennis du monde entier. Âgée de seulement 16 ans, la jeune russe, dotée d'une palette technique déjà complète, a tout pour devenir la future patronne du tennis féminin.

Seulement 16 ans et déjà tout d'une grande. Mirra Andreeva a été éliminée, ce samedi, au 3e tour de Roland-Garros par Coco Gauff (6-7, 6-1, 6-1), mais la jeune russe a impressionné le public parisien par la justesse de son jeu et son aisance sur le court. Après le tournoi de la Porte d’Auteuil, celle qui n'a disputé que son troisième tournoi sur le circuit principal, est assurée de devenir la plus jeune joueuse du top 100. Son succès au 2e tour contre Diane Parry lui a assuré la 97e place au classement WTA.

En avril 2023, après avoir remporté le tournoi ITF 60 de Chiasso (Suisse), elle avait dévoilé un objectif légèrement plus mesuré : intégrer le Top 150. C’est désormais chose faite et plus rapidement que prévu. «Pour l'instant, je n'ai pas d'autres objectifs. Je joue simplement. C'est vrai que maintenant que j'ai atteint mon premier objectif, ce serait peut-être de gagner un tournoi du Grand Chelem, pourquoi pas l'US Open. On verra. En tout cas, je joue et puis je vais continuer à jouer. Je verrai ce qu'il se passera», a-t-elle déclaré après sa victoire au 1er tour contre l’Américaine Alison Riske.

«Moi, à cet âge-là, je n’étais probablement même pas dans les 300 meilleurs juniors», a rapporté, admiratif, son compatriote Daniil Medvedev.

Une amélioration sur le plan mental

Après ce succès en finale du tournoi de Chiaso, sa carrière a décollé. Lors du Mutua Madrid Open, un WTA 1 000, elle s'est hissée jusqu'en 8e de finale en faisant tomber successivement une joueuse du top 50 (Leylah Fernandez), puis deux joueuses du top 20 mondial (Beatriz Haddad Maia et Magda Linette).

Tout va donc très vite pour la jeune joueuse de 16 ans, qui jouait le tournoi junior lors de la dernière édition de l’Open d’Australie (défaite en finale contre sa compatriote russe Alina Korneeva).

Sur la terre battue parisienne, jusqu’à son match contre Coco Gauff, elle a traversé les trois tours de qualification et les deux premiers tours sans perdre le moindre set, alors qu'elle est âgée d'à 16 ans et 26 jours. Mirra Andreeva ​est d'ailleurs devenue la plus jeune joueuse ayant réussi à s'extraire des qualifications à Roland Garros depuis une certaine Amélie Mauresmo en 1995. En s'imposant contre Alison Riske au 1er tour, elle est devenue la plus jeune joueuse à s'imposer Porte d'Auteuil depuis 2005.

Pour expliquer ses brillants débuts, la Russe, tenace et régulière lorsque l'échange dure dans le temps, explique s’être «beaucoup améliorée sur le plan mental» en l’espace de quelques mois. La jeune joueuse parvient même à faire de l’auto-dérision devant les journalistes du monde entier. «Le court Simonne-Mathieu n'est pas si grand donc pour moi c'était confortable. Je me suis sentie comme sur n'importe quel autre court», avait-elle déclaré ironiquement après son succès contre Diane Parry.

Ne pas prendre la grosse tête

L’adolescente de 16 ans s’interdit de prendre la grosse tête : «Mon coach me dit qu'il ne faut pas que je joue les divas, qu'il faut que je reste humble. Je ne pense pas avoir beaucoup de succès pour le moment. Je n'ai pas encore remporté de tournoi. Je joue, c'est tout. Je n'ai pas encore soulevé de trophée ou réalisé un exploit incroyable. L'important est de rester humble».

En effet, malgré son éclosion, il ne faut pas oublier que l’adolescente reste une… adolescente. «Je suis un peu comme toutes les ados, j'aime regarder les séries télé quand j'ai du temps libre. Je dois aussi faire mes devoirs. Soyons honnêtes, je ne fais pas toujours mes devoirs. Je préfère regarder des séries à la télé. Je suis gentille, je l'espère en tout cas. Je me soucie des autres. Je pense que c'est un bon trait de personnalité».

Mais comme tout sportif qui commence, Mirra Andreeva, rêve surtout de marquer l’histoire de son sport : «Mon rêve ? Je sais que Novak Djokovic a remporté 22 Grands Chelems donc moi je dirai 25 Grands Chelems. Je veux remporter 25 Grands Chelems, je ne sais pas si je vais y parvenir, mais pour le moment je veux vivre au jour le jour, match après match». La jeune russe devrait participer à Wimbledon, si elle parvient à obtenir son visa dans les temps. Pour une première participation, elle ne s'interdit pas de rêver.