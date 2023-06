24 Heures du Mans : plusieurs crashs impressionnants à cause de la pluie

Alors que les 62 voitures des 24 Heures du Mans ont pris le départ, ce samedi 10 juin, à l'occasion du centenaire de la course, les crashs se sont multipliés, notamment à cause des conditions météorologiques.

Un départ mouvementé pour le centenaire de cette course de légende. Ce samedi 10 juin, la pluie s'est invitée aux 24 Heures du Mans, provoquant de nombreux accidents sur la course, pour cette 91e édition. Dès le début de la course, Jack Aitken (Cadillac) a perdu le contrôle de son véhicule à cause d'une piste rendue humide par l'averse.

Quelques tours plus tard, un nouveau crash, cette fois de la Tower Motorsports N°13. Les accidents et sorties de piste se sont ensuite multipliés, comme le montrent les images publiées sur la page Twitter officielle de la compétition automobile.

Torrential rain in some parts of the circuit. It's chaos out there! #LeMans24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/ArBwM4kbIq — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2023

United Autosport #22 Dempsey-Proton Racing #77 #LeMansCentenary #LeMansCentenary pic.twitter.com/2FZmiUl40f — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2023

La star de la NBA Lebron James a donné le départ de la course

A l'occasion du centenaire de la compétition, LeBron James, la star des Lakers de Los Angeles, avait fait le déplacement pour donner le départ. Le basketteur a été filmé en train d'agiter le drapeau français, apporté par un hélicoptère de l'armée.

LeBron James a même offert un joli cadeau au public français en prononçant quelques mots dans la langue de Molière, au début de la course : «Pilotes, démarrez vos moteurs !».