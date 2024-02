24 Heures du Mans 2024 : quatre concerts avant et pendant la course

La 92e édition des 24 Heures du Mans, qui aura lieu les samedi 14 et dimanche 15 juin, sur le circuit de la Sarthe, sera une nouvelle fois très attendu. Et il y aura quatre gros concerts. De quoi attirer encore plus de monde.

Avant le show sur le circuit, le show musical. Pour le rendez-vous incontournable du sport automobile, les organisateurs des 24 Heures du Mans automobiles ont mis les petits plats dans les grands. Puisque si le spectacle était sur le circuit avec une course qui s’annonce incroyable, en amont, il y aurait quatre concerts. Et non des moindres.

Louise Attaque

Le concert qui lancera les festivités aura lieu le mercredi 12 juin, avec Louise AttaqueLe groupe de rock français, composé de Gaëtan Roussel, Robin Feix et Arnaud Samuel, a sorti son dernier album «Planète Terre» en avril 2022. Après une tournée triomphante l’année dernière, il reprendra la route en 2024 pour faire mordre la poussière au temps qui passe.

Bigflo et Oli

Le jeudi 13 juin, place au duo toulousain Bigflo & Oli. Avec plus d'un milliard de vues sur YouTube, plus d'un milliard de streams, plus d'un million d'albums vendus, 3 Victoires de la Musique et 10 NRJ Music Awards, le succès des deux frères est indéniable. Ils sont de véritables références de la scène musicale française.

Ofenbach

Le vendredi 14 juin, ce sera le groupe français le plus streamé au monde, Ofenbach. Composé de Dorian et César, ce duo a reçu 22 certifications Platine et 21 certifications Jeunes. Ofenbach est l’un des leaders de l’électro parisien, et les tournées à travers le monde deviennent leur mode de vie quotidien.

Simple Minds

Le samedi, alors que la course battra son plein, un groupe de rock britannique, à la renommée internationale, se produira : Simple Minds.

Plus d’informations sur le site officiel des 24 Heures du Mans ici.