Novak Djokovic : tous les records détenus par le Serbe

Sacré à Roland-Garros pour la 3e fois de sa carrière, Novak Djokovic est devenu le joueur le plus titré de l’histoire en Grand Chelem avec 23 titres. Et le Serbe détient beaucoup d’autres records.

23 : le nombre record de titres du Grand Chelem

Avec 23 titres, Novak Djokovic est le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem. Dans le détail, il a remporté dix fois l’Open d’Australie, trois fois Roland-Garros, sept fois Wimbledon et trois fois l’US Open. À égalité avec l’Américaine Serena Williams, le Serbe est seulement devancé par l’Australienne Margaret Court, qui détient le record absolu hommes et femmes confondus avec 24 sacres.

388 : le nombre de semaines passées à la place de N°1 mondial

Grâce à son titre décroché à Roland-Garros, Novak Djokovic est assuré de retrouver sa place de n°1 mondial, ce lundi, et ainsi d’entamer sa 388e semaine au sommet de la hiérarchie.

34 : le nombre de finales de Grand Chelem jouées

Novak Djokovic devance Roger Federer (31) et Rafael Nadal (30) avec 34 finales jouées en Grand Chelem. Il en a disputé autant que Chris Evert chez les femmes, mais plus que Serena Williams (33).

10 : le nombre de finales jouées et remportées à l’Open d’Australie

Le Serbe est comme chez lui à l’Open d’Australie. Il a disputé dix finales à Melbourne et il les a toutes remportées. Il en compte également huit finales à Wimbledon, où seul Roger Federer a fait mieux (12). De son côté, Rafael Nadal a joué 14 finales à Roland-Garros et les a toutes gagnées.

89 : le nombre de matchs gagnés à l’Open d’Australie

En plus de ses dix sacres à Melbourne, il a remporté 89 matchs à l’Open d’Australie. Il compte également 86 victoires à Wimbledon, où le record est détenu par Roger Federer (105). Rafael Nadal détient le record de victoires dans un même Grand Chelem avec 112 succès à Roland-Garros, où Novak Djokovic est deuxième avec 92 victoires.

7 : le nombre d’années terminées n°1 mondial

Novak Djokovic a terminé l’année à la place de n°1 mondial à sept reprises, soit une fois de plus que son idole Pete Sampras, et deux fois de plus que Roger Federer et Rafael Rafael.

38 : le nombre de titres en Masters 1000

Novak Djokovic compte pas moins de 38 titres en Masters 1 000. Il est également le seul joueur à avoir remporté les neuf tournois de cette catégorie, juste en dessous des Majeurs, qui plus est à plusieurs reprises.

6 : le nombre de Masters de fin d’année

Son riche palmarès comporte également six Masters de fin d’année. Le Serbe a égalé le record de Roger Federer en novembre dernier à Turin (Italie) dans ce tournoi qui réunit chaque année les huit meilleurs joueurs de la saison.