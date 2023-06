Boxe : une bagarre générale lors du combat entre Floyd Mayweather et le petit-fils d'un célèbre gangster (vidéo)

Une incroyable bagarre générale a éclaté lors du dernier combat d’exhibition de boxe de Floyd Mayweather contre John Gotti III, petit-fils d’un célèbre gangster de New-York, dans la nuit de dimanche à lundi.

Scène complètement folle à Sunrise en Floride. Alors que l’arbitre du combat de boxe entre Floyd Mayweather et John Gotti III avait décidé de stopper le combat, l’adversaire de «Money» a littéralement pété un plomb et a voulu poursuivre l’affrontement. Dans la foulée, les deux camps des boxeurs sont montés sur le ring.

Dans le 6e round, alors qu’il en restait deux à disputer ensuite, Gotti (30 ans), qui compte seulement 2 combats de boxe en carrière et pratique aussi le MMA, a été disqualifié par l’arbitre Kenny Bayless pour avoir saisi à plusieurs reprises «Money». Une décision qui a rendu fou celui qui n’est que 702e mondial chez les poids légers et a tenté de toujours son adversaire avec des coups de poing.

Altercation breaks out during Floyd Mayweather vs John Gotti III exhibition match pic.twitter.com/ZiVXD7C2mN

