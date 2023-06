Novak Djokovic : combien le Serbe a-t-il gagné au total grâce à ses 23 sacres en Grand Chelem ?

Vainqueur de Roland-Garros, Novak Djokovic est devenu le joueur le plus titré de l’histoire en Grand Chelem avec 23 sacres, qui lui ont permis d’empocher plusieurs dizaines de millions d’euros.

Un sacre pour l’histoire. Novak Djokovic est devenu, ce dimanche, le joueur le plus titré de l’histoire en Grand Chelem, avec son 23e sacre décroché en finale de Roland-Garros face au Norvégien Casper Ruud. Avec ce succès, le Serbe est non seulement entré encore un peu plus dans la légende du tennis, mais il a également empoché le chèque de 2,3 millions d’euros promis au vainqueur.

Cette somme est venue s’ajouter à l’ensemble de ses gains remportés en Majeur. Au total, le n°1 mondial a désormais gagné près de 50 millions d’euros grâce à ses 23 titres en Grand Chelem. Dans le détail, l’Open d’Australie, qu’il a remporté à dix reprises, est le tournoi du Grand Chelem où il a accumulé le plus de gains (près de 20 millions d’euros) devant Wimbledon (15,6 millions d’euros), l’US Open (8,9 millions d’euros) et Roland-Garros (5,7 millions d’euros).

Et ses 50 millions d’euros représentent environ un tiers de ses gains en carrière. Au total, et grâce à sa victoire sur la terre battue de la Porte d’Auteuil, Novak Djokovic a gagné près de 155 millions d’euros en 20 ans passés sur le circuit professionnel. Un record de plus pour le Serbe, qui est le joueur à avoir accumulé le plus de gains dans l’histoire du tennis.