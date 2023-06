PSG : la mise au point de Kylian Mbappé sur sa lettre envoyée au club

Dans un communiqué adressé à l’AFP, Kylian Mbappé a fait une mise au point au sujet de sa lettre envoyée au PSG, dans laquelle il a annoncé son intention de ne pas lever la 3e année de son contrat en option.

Sa réaction ne s’est pas fait attendre. Comme souvent avec lui. Dans un communiqué adressé à l’AFP, Kylian Mbappé a fait une mise au point sur la lettre envoyée au PSG, annonçant à ses dirigeants son intention de ne pas activer la 3e année de son contrat en option. Et si ces derniers ont été surpris par cette décision, l’attaquant français aurait fait part de sa volonté au club de la capitale, à peine deux mois après la prolongation de contrat signée en mai 2022.

L'attaquant «n'a pas demandé son départ»

«La direction du club en charge de sa prolongation» aurait été informée dès «le 15 juillet 2022 de sa décision (de ne pas aller au-delà de 2024, ndlr) et le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement au préalable», a affirmé le joueur de 24 ans dans le texte transmis à l’AFP. Et le sujet n’aurait d’ailleurs pas été évoqué durant la saison entre le champion du monde 2018 et le club.

«Kylian Mbappé et son entourage affirment n’avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l’année, excepté il y a 15 jours pour annoncer l’envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n’a, par ailleurs, été évoquée», précise le communiqué, tout en assurant que le capitaine de l’équipe de France n’a pas l’intention de partir cet été. «Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu’il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n’a pas demandé son départ cet été mais a juste confirmé au club la non activation de son année supplémentaire», expliquent Kylian Mbappé et son entourage.

Et ces derniers «regrettent que la réception de ce courrier ait été diffusée aux médias et que ces échanges soient rendus publiques dans le seul but de nuire à leur image et au bon déroulement des discussions avec le club.» Il est peu de dire que ce fameux courrier a agité le monde du football et fortement secoué le PSG. Au point que le champion de France envisagerait de vendre son joueur vedette cet été pour ne pas le voir partir gratuitement dans un an, fixant son prix à 200 millions d'euros.

Et un an après avoir manqué l’occasion de s’attacher ses services, le Real Madrid, qui vient de perdre Karim Benzema parti en Arabie saoudite, est le club le mieux placé pour recruter l’attaquant vedette et pourrait rapidement passer à l'action. Même si les dirigeants madrilènes réfléchiraient à attendre pour l'enrôler sans débourser le moindre euro dans moins d'un an. De son côté, Kylian Mbappé ne cacherait plus, en privé, son envie de rejoindre le club espagnol au plus vite et son temps à Paris semble plus que jamais compté. A moins qu'un nouveau rebondissement, un de plus, n'intervienne.