«C’est important d’être dans un pays musulman» : Karim Benzema explique les raisons de sa signature en Arabie Saoudite

Deux jours après sa signature à Al-Ittihad, Karim Benzema a expliqué les raisons de sa signature en Arabie saoudite dans une vidéo publiée par son nouveau club.

«Une nouvelle vie». C’est de cette manière que Karim Benzema a qualifié sa signature en Arabie saoudite. Après 14 saisons passées au Real Madrid, où il a conquis pas moins de 25 trophées, l’attaquant français a signé un contrat de trois ans avec le club d’Al-Ittihad, assorti d’un salaire annuel net de près de 200 millions d’euros. Quelques jours après sa signature, il est revenu sur son choix de rallier le tout récent champion de la Saudi Pro League. «C’est un top club en Arabie saoudite, avec beaucoup de passion de la part des fans et beaucoup de trophées», a confié le Ballon d’or 2022 dans une vidéo publiée par sa nouvelle équipe.

المقابلة الكاملة مع نجمنا الجديد كريم بنزيما متوفرة الآن! شاهد المقابلة كاملة وتعرّف على طموحاته وأهدافه مع العميد في الموسم القادم. #Benzema2Ittihad #HereToInspireKSA pic.twitter.com/hABZbXbuEG — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 8, 2023

Et le fait que l’Arabie saoudite soit un pays musulman a également compté dans sa réflexion. «Je suis musulman, c’est un pays musulman et j’ai envie de vivre là-bas», a-t-il affirmé. Et d’ajouter par la suite : «C’est important d’être dans un pays musulman où je sens déjà que les gens m’aiment. Ça va me permettre d’avoir une nouvelle vie. J’ai envie de parler couramment la langue arabe, pour moi c’est important. Il y a plein d’autres choses. J’ai la chance d’être en Arabie saoudite, la Mecque est proche. Comme je suis croyant, c’est important pour moi. Je suis à ma place, c’est là où je vais me sentir le mieux. Quand j’ai discuté avec ma famille, pour leur dire que j’allais signer en Arabie saoudite, ils étaient tous très contents. Ils vont tous venir. Je sais que notre place est en Arabie saoudite.»

A bientôt 36 ans, Karim Benzema n’en demeure pas moins ambitieux et il n’a pas rejoint le championnat saoudien pour faire de la figuration. «J’espère apporter mon football et tout faire pour gagner des titres. J’aime gagner des titres. C’est une nouvelle histoire, j’aimerais porter ce club encore plus haut, même s’il est déjà haut. C’est un club qui mérite d’être encore plus haut, le stade est exceptionnel et les fans ont cette passion qui donne envie aux joueurs d’être meilleurs», a-t-il insisté avec la volonté de faire rayonner le championnat saoudien avec son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, qui s’est engagé avec Al Nassr en janvier dernier, et N’Golo Kanté, qui a lui aussi signé en faveur d’Al-Ittihad.

«Il y a Cristiano Ronaldo, un ami, c’est bien de le retrouver et ça montre aussi que l’Arabie saoudite commence à monter de plus en plus au niveau mondial. (…) Il y a des grands noms. Cristiano d’un côté et moi aujourd’hui. C’est important de monter le football saoudien pour avoir un autre impact mondial», a déclaré l’ancien lyonnais. Et il compte bien mettre à profit son talent, son expérience et sa détermination pour y parvenir.