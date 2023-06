Mercato : Real Madrid, Liverpool… Où Kylian Mbappé peut-il signer ?

Après avoir signifié au PSG qu’il ne lèvera pas la 3e année de son contrat en option, Kylian Mbappé pourrait être vendu cet été par le club de la capitale et quelques clubs sont susceptibles d’accueillir l’attaquant français.

Kylian Mbappé portera-t-il le maillot du PSG la saison prochaine ? La question se pose depuis la lettre envoyée au club de la capitale par l’attaquant français, qui a décidé de ne pas lever la 3e année de son contrat en option. Surpris par cette décision, Paris envisagerait alors de vendre son joueur vedette dès cet été pour éviter de le voir partir gratuitement au terme de son contrat dans un an.

A madrid pour remplacer Karim Benzema ?

Et quelques clubs sont susceptibles de s'attacher les services du capitaine de l’équipe de France. A commencer évidemment par le Real Madrid. Le club espagnol n’a jamais caché sa volonté de recruter l’ancien monégasque. Il pensait le faire la saison dernière, alors que Kylian Mbappé était déjà en fin de contrat, mais le natif de Bondy avait fini par prolonger après de longues semaines riches en rebondissements.

Les dirigeants madrilènes, et le président Florentino Perez en tête, pourraient profiter de cette occasion pour le recruter. Surtout qu’ils sont en quête d’un attaquant de grande envergure pour remplacer Karim Benzema, parti en Arabie saoudite. Kylian Mbappé fait office de candidat idéal pour le Real Madrid, qui pourrait encore frapper un grand coup après la signature de Jude Bellingham pour un peu plus de 100 millions d’euros.

Mais la formation espagnole n’est pas la seule destination possible. L’Angleterre est également un point de chute potentiel avec Liverpool, qui surveille également le joueur de 24 ans depuis plusieurs saisons. Le club de la Mersey cherche à se reconstruire à l’issue d’une saison compliquée et terminée à la 5e place en Premier League. Mais la non-qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine est un obstacle majeur à sa venue. Un constat identique pour Chelsea, qui fait partie des très rares clubs, avec le Real, Manchester City, Manchester United et Newcastle, à avoir les moyens financiers pour attirer Kylian Mbappé.

Face à ces éléments, tout porte à croire que ce sera le Real Madrid ou rien pour le champion du monde 2018. Mais le club espagnol sera-t-il disposé à offrir les 200 millions d’euros réclamés par le PSG, alors qu’il pourrait avoir le Tricolore sans débourser le moindre euro dans à peine douze mois ? Paris est-il prêt à vendre sa star à l’un de ses plus grands rivaux sur la scène européenne ? Autant de questions qui devront trouver une réponse dans les prochaines semaines, qui promettent d’être très agitées.