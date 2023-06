PSG : contrat, départ, Lionel Messi… La nouvelle mise au point de Kylian Mbappé

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Kylian Mbappé a fait une nouvelle mise au point sur son avenir, après avoir refusé d’activer la 3e année de son contrat en option. Il a également évoqué le cas Lionel Messi.

Kylian Mbappé a encore pris la parole. Après un communiqué à l’AFP et un message sur Twitter, l’attaquant du PSG est revenu une nouvelle fois, dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, sur sa situation contractuelle et son avenir, qui agitent le monde du football après son refus de lever la 3e année en option prévue dans son contrat avec un courrier envoyé au club parisien. Le capitaine de l’équipe de France a indiqué avoir «seulement confirmé ne pas vouloir activer l’année supplémentaire prévue dans le contrat» et assuré n’avoir jamais «demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid».

«Avec le PSG, on n’a jamais discuté de prolongation, mais je suis heureux de rester ici la saison prochaine», a ajouté Kylian Mbappé, qui se retrouvera donc en fin de contrat en juin 2024. Au cours de cet entretien, le capitaine de l’équipe de France a également dressé le bilan de la saison du club de la capitale, marquée par la nouvelle élimination en 8e de finale de la Ligue des champions, en pointant les lacunes de son équipe. «On savait qu’il y avait des carences qu’on finit toujours par payer tôt ou tard. Il faut apprendre des erreurs pour ne pas les reproduire à chaque fois», a-t-il insisté.

Kylian Mbappé a aussi évoqué le passage de Lionel Messi, regrettant son départ. « Ce n’est jamais une bonne nouvelle quand quelqu’un comme Messi s’en va, je n’ai pas bien compris pourquoi tellement de gens étaient si soulagés qu’il soit parti», a réagi le natif de Bondy, estimant que l'Argentin n’a pas eu le respect qu’il méritait. «On parle de Messi : il doit être respecté et il n’a, au contraire, pas eu le respect qu’il méritait en France. C’est dommage mais c’est comme ça. Il faudra faire ce qui est possible pour le remplacer», a-t-il insisté. Comme une façon de mettre la pression sur ses dirigeants.