Argentine : Lionel Messi a inscrit le but le plus rapide de sa carrière (vidéo)

Actuellement occupé avec l’équipe d’Argentine, Lionel Messi a inscrit, ce jeudi, le but le plus rapide de sa carrière avec une frappe enroulée du pied gauche face à l’Australie en match amical.

Lionel Messi est loin d’être perturbé par son départ du PSG. Lors d’un match amical à Pékin avec l’équipe d'Argentine, le septuple Ballon d’or a inscrit, ce jeudi, le but le plus rapide de sa carrière, club et sélection confondus. Devant 68.000 spectateurs, le futur ex-parisien, qui a décidé de rejoindre l’Inter Miami (Etats-Unis), a trouvé le chemin au bout de 1 minute et 19 secondes.

MESSI WITHIN MINUTES





A deadly giveaway at the back and Lionel Messi curls his shot into the back of the net





Watch #ARGvAUS live now on Paramount+ pic.twitter.com/qHijuVaMij

— Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) June 15, 2023