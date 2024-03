«J’espère que ce sera moi» : Florent Manaudou veut être porte-drapeau aux JO de Paris 2024

Florent Manaudou, champion olympique de 50m nage libre de Londres, s’est dit satisfait des critères de sélection pour être porte-drapeau lors des Jeux olympiques de Paris cet été.

Il est candidat. Dans une interview accordée à L’Equipe ce dimanche, Florent Manadou de retour d'Afrique du Sud, a postulé pour devenir porte-drapeau lors des JO de Paris cet été (24 juillet-11 août).

«Evidemment que j’ai envie, j’étais déjà candidat en 2021, je le suis encore cette année. On est plusieurs en lice. Je suis dans les critères, c’est bien», a confié celui qui va commencer ce lundi sa préparation olympique en grand bassin à Nice lors du Giant open.

«Pour moi les valeurs de l'olympisme et être porte drapeau c'est avoir déjà fait les Jeux, avoir fait des bons résultats aux Jeux et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde donc je suis content que ce soit un olympien qui le fasse à Paris dans quelques mois. Et j'espère que ce sera moi, évidemment», a-t-il ajouté.

En 2021, Florent Manaudou avait déjà candidaté. Cette année, il n’a pas cessé de répéter qu’il souhaitait être le porte-drapeau à Paris. «Je pense qu'on est plusieurs en lice à le vouloir, mais je remplis tous les critères et je suis très content de ce choix du CNO», a indiqué le nageur du CN Marseille.