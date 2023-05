JO 2024 : voici comment devenir porteur de la flamme olympique

De mai à juillet 2024, la flamme olympique sillonnera la France à travers 64 territoires. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir un acteur majeur de cette tradition. Voici comment faire.

10.000 relayeurs se succéderont pour porter la flamme olympique, depuis son arrivée à Marseille le 8 mai en provenance d’Olympie, jusqu’à son arrivée à Paris le 26 juillet pour la cérémonie d’ouverture, ont expliqué mardi les organisateurs des JO de Paris lors d'une conférence de presse.

Laure et Florent Manaudou, qui cumulent sept médailles olympiques à eux deux, ont été désignés pour être «les capitaines» de ce relais de la flamme des JO français, aux côtés de Dimitri Pavadé (vice-champion olympique de saut en longueur) et Mona Francis (championne d’Europe para-triathlon), a-t-on appris mardi.

Paris 2024 vise l'inédit

Mais la grande nouveauté pour cette édition française est à trouver du côté du relais collectif : des équipes composées de 24 personnes, avec un capitaine pour tenir la torche, pourront participer pour représenter par exemple une fédération sportive. Ils seront 3.000 en collectif et 7.000 en individuel, dont des personnes en situation de handicap, et à parité hommes-femmes, à partir de 15 ans.





Ils seront des milliers



Ils porteront les Jeux



Ils seront les Éclaireurs

Une manière de «casser les codes» pour Tony Estanguet, patron de Paris 2024. Le parcours de ce relais de la flamme sera dévoilé le 23 juin prochain à la Sorbonne, et traversera 54 départements, 5 territoires d’Outre-Mer, ainsi que 5 regroupements de collectivités comme Montpellier-Millau-Sète.

«Cela permet de toucher le cœur de tous les Français. À Paris 2024, on souhaite que ce relais soit festif et populaire, pour ouvrir la voie des Jeux», décrit Delphine Moulin, la directrice des célébrations.

Chaque relayeur portera la flamme pendant environ 4 minutes sur une distance de 200 mètres. Le comité sélectionnera 30% des relayeurs (55% pour les relais collectifs), les deux parrains BPCE et Coca-Cola 30% également, tout comme les autres partenaires, et enfin les collectivités à hauteur de 10 %. Les membres du Club Paris 2024 (près de 4 millions) pourront quant à eux suggérer le nom d'un proche pour porter la flamme.

Paris 2024 cible trois grands profils de relayeurs : les sportifs amateurs et les bénévoles des clubs, les représentants des territoires issus de différents métiers, et les personnes engagées dans les associations sociales et environnementales.

Des plates-formes de candidature dédiées

BPCE lancera sa sélection le 1er juin sur une plate-forme dédiée, sur laquelle les candidats devront partager «leur parcours de vie inspirant, leur engagement en faveur d’une société plus solidaire et inclusive, leurs initiatives pour la protection de l’environnement, leurs actions innovantes ou liées au sport».

Coca-Cola, qui fournira toutes les boissons durant les Jeux, proposera aussi sa plate-forme de candidature à partir du 17 juillet. Il suffira de télécharger l’application «Coke App» pour postuler. La grande majorité sera connue début 2024, mais les noms des grands champions et personnalités seront égrenés au fil des mois, avec le secret ultra-gardé du dernier relayeur.

Interrogé sur la sécurité autour du relais, le Comité d’organisation des Jeux olympiques a expliqué qu'il y aurait «une bulle itinérante» autour de la flamme assurée par l'Etat (gendarmerie, police), à laquelle s'ajoutera sur chaque territoire des forces de sécurité locales supplémentaires.

Le relais de la flamme des Jeux paralympiques, qui arrivera le 28 août à Paris, pour l'ouverture des Jeux paralympiques, comportera 1.000 relayeurs, et sera plus court.